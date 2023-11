Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Ei lisätä opiskelijoiden velkataakkaa

Tänä syksynä Orpon hallitus on saanut paljon kritiikkiä opiskelijoilta. Ensin Orpon hallitus teki päätöksen laittaa opintotuelle indeksijarrun ja sen jälkeen kiristää vielä entisestään opiskelijoiden vyötä leikkaamalla asumistuesta. Nyt hallitus on kuitenkin päättänyt paikata nuo leikkaukset kannustamalla opiskelijoita ottamaan enemmän opintolainaa. Valmisteilla olevan opintotukilain muutosesityksen mukaan opintolainan kuukausimäärää korotettaisiin nykyisestä 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa 1.8.2024 alkaen.

- Opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi ja täysipäiväisen opiskelun mahdollistamiseksi tulee aloittaa välittömästi opintotukilainsäädännön kokonaisuudistus. Opiskelijoilla on erilaiset mahdollisuudet työskennellä opintojen ohessa ja tärkeintä olisi saada opiskelijat valmistumaan tavoiteaikataulussa ilman kovaa velkataakkaa ja uupumusta. Opintorahan indeksijäädytysten ja asumistuen leikkausten peruminen olisi oikea alku opiskelijoiden toimeentulosta huolehtimiseen, sanoo kansanedustaja Pia Hiltunen

- SDP näkee, että opintolainalla ei saa paikata opiskelijoihin kohdistuvia leikkauksia. Opiskelijoiden taloudellinen turva on taattava eikä opiskelijoiden velkataakka saa kasvaa liian suureksi. Toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden toimeentulosta sekä mahdollisuudesta keskittyä täysipäiväisiin opintoihin on huolehdittava riittävän tasoisella opintotuella. Pidemmällä aikavälillä Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on uudistettava ja siirryttävä yleisturvaan, SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Nasima Razmyar sanoo.

- Opintotuen lainapainotteisuuden lisääminen tulee lisäämään opiskelijoiden työssäkäyntiä. Samalla opiskeluun käytetty aika vähenee. Yhä useamman opiskelijan valmistuminen lykkääntyy aikana, jolloin monilla aloilla on pulaa osaajista. Opintolainapainotteisuus lisää myös yhteiskunnan eriarvoisuutta ja koulutuksen periytyvyyttä, kun heikommassa taloudellisessa asemassa olevien nuorten kynnys opiskella kasvaa, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta korostaa.

- Sivistysvaliokunnan mietinnössä koulutuspoliittisesta selonteosta eduskunta hyväksyi kannanoton, missä edellytettiin, että hallitus käynnistää opintotukilainsäädännön kokonaisuudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille riittävä toimeentulo opiskeluaikana ja opintojen tavoitteellinen eteneminen. Toivon, että jokainen puolue sitoutuu siihen, että opiskelijan toimeentulosta rakennetaan sellainen, jossa taataan opintorauha, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja Tuula Haatainen päättää.