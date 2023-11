Sähkömarkkinoilla erikoinen tilanne perjantaina – hinta ei ohjaa tuotantoa ja kulutusta oikein

Markkinatoimija lähetti torstaina pohjoismaiseen sähköpörssiin virheellisen sähkön myyntitarjouksen Suomen tarjousalueelle koko vuorokaudelle 24.11.2023. Sähkön hinnat ja määrät laskettiin virheellisen tarjouksen perusteella. Tämän seurauksena Suomen aluehinta iltapäivästä ja illalla romahti negatiiviseksi.

Virheen vuoksi sähkömarkkinoiden hinta ei ohjaa tuotantoa ja kulutusta oikein. Markkinatoimijoilta on pyydetty toimia päivän sisäisillä markkinoilla, jotta virheellisen hinnan johdosta markkinoilta poistunut tuotantokapasiteetti saadaan takaisin tuotantoon. Viime kädessä Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid tekee toimia tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Sähkötehon riittävyys perjantaina näyttää hyvältä, käytettävissä on sama sähkön tuotantokapasiteetti kuin tänään torstaina ja myös kulutus on samoin lukemissa.

Perjantain hintataso on muodostunut virheellisen kaupankäynnin perusteella eikä kuvasta sähköjärjestelmän todellista tilaa. Fingrid toivoo, että kuluttajat eivät reagoisi sähkön halpaan pörssihintaan lisäämällä kulutusta, vaan toimisivat kuten tavallisena perjantaina, normaalilla kulutuksella. Tällä tavoin kuluttajat voivat omalta osaltaan auttaa tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa.

Yksikön päällikkö Jonne Jäppinen, Fingrid Oyj, puh. puh. 040 5117 566

