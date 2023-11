Vihreiden Virta ja Harjanne: Venäjän painostukseen on vastattava ihmisoikeuksista tinkimättä

Itärajalla on käynnissä Venäjän painostusoperaatio Suomea kohtaan, jonka välineeksi on otettu turvaa hakevat ihmiset. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanteen mukaan Suomen on perusteltua vastata tällaiseen painostusyritykseen tehokkaasti, ihmisoikeudet turvaten ja oikeusvaltion toimintatavoista tinkimättä. Virta ja Harjanne kommentoivat rajakysymystä blogikirjoituksessa 23.11.