Kaj Kunnas auttaa Svenska nu -verkostoa tavoittamaan suomenkielisiä oppilaita

Kaj Kunnas on useimmille suomalaisille tuttu nimi. Kolmikymmenvuotisen YLE-uransa aikana hän ehti raportoida lukemattomista pienistä ja suurista urheilutapahtumista – vapaasti kahdella kielellä.

”Puhuin äitini kanssa ruotsia ja isäni kanssa suomea. Kävin sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä koulua. Ohjenuorani on aina ollut kaksi kieltä – yksi mieli”, Kaj Kunnas kertoo.

Kaj Kunnas on jättänyt YLE-uransa taakseen, mutta hän on edelleen aktiivisesti mukana erilaisissa projekteissa. Vuodesta 2021 lähtien Kunnas on tehnyt yhteistyötä Svenska nu -verkoston kanssa ja pitänyt lukuisia luentoja suomenkielisille oppilaille.

”Kai on vieraillut yhteensä 32 kouluissa ja luennoinut noin 6500 oppilaalle. Hän on ollut erittäin suosittu, ja kaikki hänen koulukiertueensa ovat olleet täyteen buukattuja”, Svenska nu -verkoston pedagoginen valmistelija Oona Mertoniemi kertoo.

Kaj Kunnas kuvailee vastaanottoa kouluissa lämpimäksi, innostavaksi ja erittäin opettavaiseksi. On selvää, että jotkut ovat kiinnostuneempia kielistä kuin toiset, mutta tämä on Kain mielestä täysin ymmärrettävää.

”Oppilaat ovat yleensä olleet hyvin innostuneita. Varsinkin Lappeenrannan, Nurmeksen ja Oulun kaltaisilla paikkakunnilla, joissa ruotsin kieli ei ole osa arkipäivää kuten Helsingissä ja Turussa, on ollut suurta kiinnostusta luentoja kohtaan”, Kaj Kunnas sanoo.

Nurmeksen koulussa Kaj Kunnas tapasi ukrainalaisia pakolaislapsia, jotka eivät osanneet sanaakaan ruotsia, mutta jotka tulivat heti keskusteluun mukaan ja yrittivät itsekin puhua.

”Itä-Helsingissä taas vierailin koulussa, jossa oppilailla oli 50 eri äidinkieltä. Se oli aika vaikuttavaa”, Kunnas toteaa.

Kunnaksen mielestä on hyvin opettavaista kuunnella oppilaiden omia ajatuksia ja kysymyksiä, ja hän korostaa, ettei hän halua saarnata yleisölleen.

”Varon puhumasta ylhäältä päin. Sen sijaan yritän lähestyä oppilaita esimerkeillä omasta elämästäni, esimerkiksi kertomalla kokemuksistani urheilutoimittajana tai tyttärieni kokemuksista Kanadan, Saksan, Belgian ja Ranskan kaltaisissa maissa. Kyse ei ole ylevistä teorioista, vaan sanoista, tunteista, ja tavallisista keskusteluista”, Kaj Kunnas sanoo.

Kunnas vertaa yhteistyötä Svenska nu:n kanssa Suomen jääkiekkomaajoukkueen henkeen.

”Kyse on siitä, että ollaan yhdessä, ei yksin. Svenska nu -verkostoa tarvitaan vastapainoksi yhteiskunnan yhä polarisoituneemmalle ilmapiirille. Jos olen jostakin asiasta ylpeä Suomessa, niin se on maamme kaksikielisyys”, hän toteaa.

Svenska nu haluaa mielellään jatkaa yhteisyötä Kunnaksen kanssa.

”Kun Kaj luennoi, hän puhuu kunnioituksesta, suvaitsevaisuudesta ja avoimuudesta. Hän kertoo kielitaidon hyödyistä oppilaita innostavalla tavalla, käyttäen henkilökohtaisia anekdootteja, ja sitä on arvostettu suuresti”, Oona Mertoniemi sanoo.