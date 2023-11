Suomalainen pizzaketju jatkaa maailman 50 parhaan joukossa - “Traditiot kohtaavat erinomaisen palvelun ja ilmapiirin”

Via Tribunali valittiin 33. parhaaksi pizzaketjuksi maailmassa. Tunnustus on peräisin arvostetulta italialaiselta Top 50 Pizza Guidelta, jonka vuosittainen palkintogaala järjestettiin Napolissa 23.11.2023. Via Tribunali on ensimmäinen pohjoismaalainen pizzeria joka on yltänyt 50 parhaan joukkoon - ja on nyt myös palkittu jo toistamiseen.