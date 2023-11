Kokoomuksen talousvaliokuntaryhmä: Osakesäästötilin talletuskaton nosto on tärkeä askel suomalaisen omistamisen kulttuurin vahvistamisessa

”Tärkeä askel suomalaisen omistamisen kulttuurin vahvistamisessa,” summaavat kokoomuksen talousvaliokuntaryhmän jäsenet talousvaliokunnan mietintöä osakesäästötilin talletuskaton nostosta nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon.

”Päätöksellä talousvaliokunta ja toivottavasti myös pikaisesti koko eduskunta lähettävät kannustavan viestin omaa talouttaan vahvistamaan pyrkiville suomalaisille. Jokaisen suomalaisen kynnys vaurastumiselle alenee ja hyvä niin. Nykyisen hallituksen tavoitteena on parantaa kaikkien suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia,” edustajat muistuttavat.

Edustajat muistuttavat siitä, että jo nyt osakesäästötili on ollut menestystarina. Muutamassa vuodessa Suomeen on syntynyt noin 338 000 osakesäästötiliä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 1,7 mrd. euroa. Nyt kun osakesäästötilin talletuskattoa korotetaan, parantaa se piensijoittajien asemaa ja luo kannustimia pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.

”Tällä hetkellä kotitalouksien pankkitileillä on noin 110 miljardia euroa, josta noin kaksi kolmasosaa on sijoitettuna nollakorkoisilla käyttelytileillä. On tavallisten suomalaisten ja koko kansantalouden etu, jos edes pieni osa tästä varallisuudesta ohjautuu pääomamarkkinoille ja erityisesti kasvua ja puhdasta siirtymää vauhdittaviin investointeihin. Siksi tämä tänään tehty päätös on tärkeä,” edustajat toteavat.

Kokoomusedustajat kannattavat myös muita keinoja osakesäästötilien houkuttelevuuden lisäämiseksi.

”Osakesäästötilin rajoitusten keventäminen, kuten avaamalla mahdollisuus sijoittaa muihinkin kuin osakkeisiin, on myös omiaan kannustamaan suomalaisia omaehtoiseen arvopaperisäästämiseen lakisääteisen eläketurvan rinnalla. Vaihtoehtoja on olemassa, jos vain on tahtoa helpottaa suomalaisten mahdollisuuksia vaurastua,” edustajat päättävät.

Kokoomuksen talousvaliokuntaryhmää johtaa kansanedustaja Ville Kaunisto (Kaakkois-Suomen vaalipiiri). Työryhmän jäsenet ovat kansanedustajat Noora Fagerström (Uudenmaan vaalipiiri), Sinuhe Wallinheimo (Keski-Suomen vaalipiiri) ja Heikki Vestman (Uudenmaan vaalipiiri), Pauli Aalto-Setälä (Varsinais-Suomen vaalipiiri), Aleksi Jäntti (Pirkanmaan vaalipiiri) ja Teemu Kinnari (Hämeen vaalipiiri).