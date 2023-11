Seure purkaa sote-työvoimapulan esteitä yksi teko kerrallaan – Sote-töihin haetaan nyt minuutissa

Sote-tehtävät kiinnostavat edelleen työnhakijoita, erityisesti silloin, kun työn tekemisen vaihtoehtoja on tarjolla runsaasti ja hakemisesta on tehty helppoa. Seure tarjoaakin nyt uuden pikahakuväylän määräaikaisiin sote-tehtäviin.

”Olemme tehneet haun aloittamisesta mahdollisimman helppoa”, kertoo Seuren liiketoiminnan erityisasiantuntija Reetta Okkonen. ”Haussa ilmoitat vain sen maantieteellisen alueen, jossa haluaisit työskennellä, yhteystietosi ja milloin sinut saa kiinni. Tähän menee aikaa noin minuutti.”

Kaikille työskentelystä kiinnostuneille soitetaan ja kirjallisen CV:n sijaan kokemuksestaan ja toiveistaan voi kertoa haastattelussa. ”Olemme saaneet palautetta, että osa hakijoista kokee hakemuslomakkeen täyttämisen työlääksi. He mieluummin keskustelisivat osaamisestaan rekrytoijan kanssa. Näihin tarpeisiin nyt vastaamme,” Okkonen kertoo.

Väylä nopeaan hakuun on tulevaisuutta, jossa työmarkkinat tulevat lähemmäksi hakijaa. Seuressa pikahaun rinnalla säilyvät myös perinteiset työpaikkailmoitukset ja niiden kautta hakeminen. ”Uuden hakumuodon tarkoituksena on tavoittaa erilaista hakijakuntaa, huolimatta heidän teknisestä osaamistaan tai hakemisen tavoista. Perinteinenkin hakumme on tuonut kiitosta, olemme esimerkiksi jo vuosia kertoneet palkkamme heti ilmoituksissa,” Okkonen kehaisee.

Hakemisen helpottaminen on yksi keino matkalla kohti ratkaisuja

Seure haluaa ratkoa yhdessä omistaja-asiakkaidensa kanssa sote-alan työntekijäsaatavuuden pulmia aina käytännön haaste kerrallaan. Tarjoamme tapoja työskennellä ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa, kuten opiskelijoille, eläkeläisille, alan vaihtajille ja nykyisen työnsä lisäksi keikkailijoille. Työn ja hakemisen houkuttelevuutta olemme lisänneet esimerkiksi tarjoamalla palkkiomalleja, joustavia kesätöitä ja koulutuksia.

Seure järjestää toimistollaan Käenkuja 1B Sote-alan rekrytointipäivän tiistaina 28.11. Klo 10–16. Rekrytointipäivässä esittelemme myös pikahaun toimintaa.