SSO avaa uuden, laadukkaita ja maistuvia, valmiita ruokatuotteita valmistavan liiketoimintamallin – tervetuloa Sinun Keittiö

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO avaa tammikuussa 2024 täysin uuden liiketoimintamallin, Sinun Keittiön, joka tuottaa itse tehtyjä, laadukkaita ja maistuvia ruokia myyntiin usealle SSO:n toimialalle. Sinun Keittiö -konsepti vastaa asiakkaiden toiveisiin ja varmistaa rennon ja helpon tavan kuluttaa ruokaa - ovathan valmiit ja puolivalmiit tuotteet simppeli apu ja lisä arjen ruokahuollon pyörittämiseen.

Sinun Keittiön tuotanto aloitetaan tammikuussa Lohjan, Nummelan ja Vihdin alueen asiakastarpeisiin. Sinun Keittiössä on myös tehtaanmyymälä, jossa on tarjolla lounasta sekä muita Sinun Keittiön tuotteita. Liiketilat Sinun Keittiölle löytyivät Lohjalta Liikennemyymälä Tytyrin entisistä tiloista, mikä osaltaan myös ohjasi toimialueeksi juuri Lohjan, Vihdin ja Nummelan. Suunnitteilla on laajentaa toimintaa palvelemaan myös Salon alueen asiakkaita.

-Sinun Keittiö mahdollistaa herkullisemman ja rennomman arjen: Ruokatuotteissa näkyy oman seudun osaajien kädenjälki ja paikalliset, lähellä tuotetut ainekset. SSO:n omat alan ammattilaiset valmistavat herkullisia ruokia omilla resepteillään. Valikoimassa on maukkaita kotiruokia, ajankohtaiset kausituotteet huomioiden, kertoo asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen ja jatkaa ”Sinun Keittiössä valmistuu esimerkiksi lämmitystä vailla olevaa lasagnea, erilaisia laatikkoruokia tai vaikka täytettyjä patonkeja, unohtamatta puolivalmiita tuotteita, kuten valmistaikinat: nyt asiakkaat pääsevät leipomaan pipareita SSO:n oman, salolaisen ravintola Rikala Bar & Grillin herkullisella ohjeella omassa keittiössään! Kaikki Sinun Keittiön ruokatuotteet ovat kylmätuotteita.”

Sinun Keittiön tuotteita löytyy tammikuussa 2024 SSO:n markettien Ruokatoreilta sekä valmiina annospakkauksina, leivonnaisina SSO:n liikennemyymälöistä ja kahviloista. Sinun Keittiö tarjoaa myös juhlapalvelutuotteita, joita pystyy tilaamaan tehtaanmyymälän sekä uuden ajan markkinapaikan, Estradin kautta. Lisää Estradista voit lukea osoitteesta estradi.com

Lähellä tehtyä, oman seudun osaajien valmistamaa ruokaa -helpomman ja herkullisemman arjen suosijoille – tervetuloa Sinun Keittiö!

Lisätietoja: Asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen p. 044 7705400