Zeroten ostaa Fam Agency:n mainostoimistoliiketoiminnan ja kasvattaa someosaamistaan

Kyseessä on kahden markkinoinnin moniottelijan pitkään suunniteltu yhteen lyöttäytyminen, jonka tavoitteena on ilmeisten synergiaetujen kautta tehostaa tekemistä, parantaa teknologista osaamista, kasvattaa resursseja sekä pyrkiä onnistumisiin myös taloudellisesti haastavina aikoina.

– Yhdistymisen kautta saamme syvennettyä molemman osapuolen osaamista ja voimme tarjota asiakkaillemme entistä parempaa asiantuntemusta ja sisältömarkkinointia eri kanavissa, kertoo Zeroten Oy:n toimitusjohtaja Pasi Miettinen.

Kymmenen vuotta sitten perustetun Zerotenin vahvuuksia ovat asiakasymmärrys ja liiketoimintakokemus yhdistettynä teknologioihin ja markkinointiosaamiseen. Näiden avulla yritys auttaa asiakkaitaan kasvattamaan tunnettuutta, kysyntää, myyntiä ja markkinaosuutta dataohjatusti digitaalisin ja perinteisin markkinointiviestinnän keinoin.

– Verrattuna moneen muuhun markkinointi- ja mainostoimistoon, me todella sukellamme sisään asiakkaan maailmaan. Asiakkaan liiketoiminnan syvä ymmärrys ja loppuasiakkaan asemaan asettuminen auttavat meitä toimimaan proaktiivisesti; miten itse kohdistaisimme resurssit, jotta markkinointiviesti osuu kohteeseen ja toimii, Miettinen kertoo.

Vuonna 2016 perustettu helsinkiläinen Fam puolestaan on saavuttanut vankan aseman sekä maineikkaat asiakkuudet digitaalisen markkinoinnin ja ennen kaikkea sosiaalisen median markkinoinnin puolella, jossa se on luonut kokonaisvaltaisia toimivia ratkaisuja ja kohderyhmät tavoittavia sisältöjä ja kampanjoita.

– Fam Agency ja sen ammattilaiset ovat olleet yksi edelläkävijöistä orgaanisen ja maksetun somen eri kanavissa Metasta Tiktokiin, suunnittelusta sisällöntuotantoon sekä mediaostoihin, Miettinen jatkaa.

– Osaamisemme lomittuvat täydellisesti yhteen. Muutama vuosi sitten nostimme pystyyn Boundian, joka toimii inhouse-digitoimistonamme, nyt saamme Famin somen algoritmeihin ja sisällöntuotantoon perehtyneet huippuammattilaiset osaksi joukkojamme tukemaan omaa osaamistamme, mikä näkyy entistä laadukkaampana ja tehokkaampana tekemisenä.

– Famin asiakkaille muutos näkyy ennen kaikkea selkeästi laajempana palvelutarjontana ja mahdollisuutena yhteen kumppaniin, joka tarvittaessa tukee laaja-alaisesti eri tilanteissa ja pystyy tarvittaessa esittämään ideoita myös laatikon ulkopuolelta - komppaa Fam Agencyn toimitusjohtaja Pyry Suojalehto.

Yrityskauppa tukee Miettisen mukaan paitsi asiakkaiden menestystä ja kasvua, myös Zerotenin omaa kasvustrategiaa.

– Kasvua tulee tarkastella pitkäjänteisesti ja sopeutua samalla muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tässä haastavassa maailmantilanteessa voimien yhdistäminen on ratkaiseva askel tulevaisuutemme vahvistamiseksi, Miettinen kiteyttää.

Zeroten Oy on Vantaalla sijaitseva markkinointitoimisto joka nojaa strategiseen asiakasymmärrykseen ja sen jalostamiseen markkinointiviestinnäksi eri kanavissa. Yrityksen liikevaihto 2022 oli noin 1,15 M€. Fam Agency Oy on SoMeen keskittyvä mainostoimisto. Sen liikevaihto oli vuonna 2022 noin 0,5M€. Asiakaskunta molemmilla on ollut laaja-alainen sisältäen sekä kuluttaja- että B2B-asiakkuuksia.