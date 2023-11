Vihreä vaihtoehtobudjetti: Vihreät uudistaisi taloutta, panostaisi lapsiin ja luontoon – ja ottaisi silti vähemmän velkaa kuin hallitus

Vihreät panostaisi lapsiin ja nuoriin lähes puoli miljardia euroa enemmän kuin hallitus.

– Meille on tärkeää, että taloutta tasapainotetaan rohkeasti mutta reilusti uudistaen, ilman leikkauksia lapsilta ja luonnolta. Tiukassakaan taloudellisessa tilanteessa emme saa tinkiä turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden puolustamisesta. Vaadimme, että hallituksen leikkaukset lapsilta, nuorilta ja koulutuksesta perutaan. Tekisimme satsauksia muun muassa koulutuspolun alkuun, tasa-arvorahaan, aloituspaikkoihin ja opintorahaan, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo.

Vihreät käynnistäisi vihreän verouudistuksen, jossa työn tekemistä ja teettämistä verotetaan kevyemmin ja haittoja, kuten ympäristön tärvelemistä ja luonnonvarojen ylikulutusta, vastaavasti ankarammin.

– Vihreiden mielestä haitoilla tulee olla hinta ja työn tekemisen aina kannattavaa. Osana vihreää verouudistusta keventäisimme ansiotuloverotusta jo ensi vuonna noin 200 miljoonaa euroa enemmän, kuin Orpon hallitus. Kohdentaisimme kevennykset lapsiperheköyhyyttä vähentävällä ja työllisyyttä edistävällä tavalla, siis oikeudenmukaisemmin kuin hallitus omansa, sanoo vaihtoehtobudjetin valmistelua vetänyt valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö.

Vihreät tuplaisi luonnonsuojelun rahoituksen ja esittää hiilinielujen pelastuspakettia.

– Hiilinielujen vahvistamiseksi vähentäisimme hakkuita valtion mailla, metsittäisimme joutomaita ja panostaisimme kosteikkoviljelyyn. Myös metsätalouden puolelta löytyy tukia karsittavaksi, suurimpana puun teollisuuspolton verottomuus. Loisimme turkistarhaajille luopumistuen, ottaisimme käyttöön reilun lentoveron ja laskisimme joukkoliikenteen alv:n nollaan, eduskuntaryhmän vt. puheenjohtaja Krista Mikkonen esittelee Vihreiden vaihtoehtobudjetin luonto- ja ilmastotoimia.

Vihreiden mukaan Suomen talouden vahvistaminen edellyttää, että yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa ja kansainvälistyä. Siksi osaajapulaan on vastattava jämäkästi. Koulutustason nostoa tai työhön johtavaa maahanmuuttoa ei ole varaa jarruttaa. Vihreät toteuttaa politiikkaa, joka edistää uusia investointeja, yritystoimintaa ja työllisyyden kasvua.

– Emme väitä, että talouden uudistaminen ja tuominen yhden planeetan rajoihin on helppoa tai edes kivutonta. Mutta varmaa on, että mitä pitempään välttämättömiä uudistuksia viivytellään, sitä vaikeampaa kaikesta tulee. Sellaista vaihtoehtoa kun ei ole, että kaikki jatkuisi ennallaan. Tavoitteenamme on varmistaa, että muutos toteutuu reilusti. Että kenellekään ei synny kohtuuttomia tilanteita ja että suomalaiset yritykset pääsevät mahdollisimman vahvoina rakennemuutoksen yli. Siksi uudistusten rinnalla tarvitaan toimia ihmisten ja yritysten tukemiseksi, kiteyttää Saara Hyrkkö.

Vihreät on sitoutunut taittamaan julkisen talouden velkaantumista ja tekemään tämän vaalikauden aikana päätökset talouden vahvistamiseksi 6 miljardin euron edestä 1+2+3-mallilla.

– Vihreät suhtautuu vakavasti Suomen talouden uudistamiseen ja vahvistamiseen. Mallissamme menoja sopeutetaan yhteensä miljardin euron edestä, veropohjaa vahvistetaan kahdella miljardilla ja työllisyyttä, kasvua ja tuottavuutta vauhdittavat rakenteelliset uudistukset tuottavat kolmen miljardin vaikutuksen viimeistään 2030-luvulle tultaessa, Sofia Virta tiivistää.