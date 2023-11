Monipuolisella ohjelmalla sokeroitu Tuomaan Markkinat käynnistyy perjantaina

Vastuullisempia vaihtoehtoja massatuotantona valmistetuille lahja- ja koristetavaroille tarjoava Tuomaan Markkinat tuo Helsingin Senaatintorille merkittävän määrän käsityöläisiä ja pientuottajia ympäri Suomea. Anniskelualueena toimiva Ravintolapiha sekä Herkkupiha muodostavat markkinoiden tunnelmallisen keskustan, jossa voi nauttia sesonkiherkuista jouluisessa tunnelmassa paikan päällä.



Monipuolinen ohjelma nostattaa joulutunnelmaa



Markkinoiden runsas ohjelmatarjonta sisältää loppuvuoden kiireessä ilahduttavia esityksiä ja joulutunnelmaa vahvistavia kokemuksia. Luvassa on muun muassa joulupukin ja joulumuorin vierailuja sekä monipuolisesti erilaista live-musiikkia kuten posetiivarin, ZinZingen-kuoron ja Soiva Joulukortti Duon esiintymiset. Britannian maavoimien sotilassoittokunta British Army Band Sandhurst esittää perinteisiä joululauluja sunnuntaina 10. joulukuuta klo 12 ja 14.

Myyjien pisteillä järjestettävissä työnäytöksissä pääsee tutustumaan esimerkiksi lasinpuhallukseen, kastanjoiden paahtamiseen ja metalliesineiden taontaan elävän tulen loimussa. Aito Iskelmän Aito Joulu -jouluradio ilahduttaa kävijöitä markkinoiden ajan.

Markkinoiden koko ohjelma on luettavissa osoitteessa tuomaanmarkkinat.fi.

Tuomaan Markkinat on vastuullinen joulutapahtuma



Tuomaan Markkinoiden keskiössä on vahvasti kestävä kehitys ja vastuulliset jouluostokset. Tapahtuman ympäristövaikutuksia arvioidaan Ekokompassi-sertifikaatin avulla. Markkinoiden myyjät ja ruokatoimijat on valikoitu vastuullisia tuotanto- ja toimintatapoja korostaen. Myyntimökit lämpenevät ja karuselli pyörii uusiutuvalla energialla.

Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Senaatintorilla 1.–22.12.2023 su–to klo 11–19 ja pe–la klo 11–20. Markkinoille on vapaa pääsy. Itsenäisyyspäivän iltana 6.12. ylioppilaiden soihtukulkue päättyy torille ja Lucian päivän iltana 13.12. kulkue lähtee torilta.

​​Tuomaan Markkinoiden yhteistyökumppaneita ovat Paulig ja Aito Iskelmä.