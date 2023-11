Kehitys-Utveckling-lehti ja Finnfundin vuosikertomus palkittiin vuoden parhaina medioina

Vuoden 2023 Oma Media -kilpailun voiton vei toistamiseen ulkoministeriön Kehitys-Utveckling-lehti. Edelliskerran lehti voitti Oma Media -kilpailun vuonna 2021. Tuomariston mukaan Kehitys-Utveckling-lehden formaatti on tarkkaan mietitty ja sen konsepti on monipuolinen. Lehti on korkeatasoinen, uskottava ja laadukas. Kehitys-Utvecklingin ulkoasu tekee lukukokemuksesta elämyksellisen.

Finnfund voitti vuosikertomusten kilpailun tasapainoisella kokonaisuudellaan ja graafisesti tasokkaalla ulkoasullaan. Organisaation toimintaan on sisäänrakennettu kestävän kehityksen ja globaalin oikeudenmukaisuuden lisääminen, mikä näkyy vuosikertomuksessa. Tuomariston mukaan Finnfund lunastaa vuosikertomuksessaan toimintansa asettamat suuret odotukset.

Oma Media -arviossa oli mukana tänä vuonna verkkosivuja, lehtiä sekä yksi sosiaalisen median kanava, monimediakokonaisuus ja intranet. Vuosikertomukset kilpailivat omassa sarjassaan. Tuomariston puheenjohtaja Raine Tiessalon mukaan vuoden 2023 Oma Media -arvioon osallistuneet mediat vaikuttivat edellisvuosia laadukkaammilta.

– Se saattaa kertoa siitä, että laadukkaan viestinnän merkitys organisaation strategisena voimavarana on ymmärretty ylintä johtoa myöten. Organisaation tekeminen ja merkitys voidaan tehdä selväksi ainoastaan viestinnän avulla, Tiessalo arvioi.

Arviointityön aikana tuomaristotyöskentelyssä nousi esiin erityisesti monimuotoisuus, jonka tulisi näkyä organisaatioiden viestinnässä. Se on tärkeää paitsi yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden, niin myös esimerkiksi työnantajamielikuvan näkökulmasta.

– Monimuotoisuus oli läsnä parhaat pisteet saaneissa arviointiin osallistuneissa medioissa. Suurimmassa osassa medioita monimuotoisuuden esille tuominen esimerkiksi haastateltavien valinnoissa oli kuitenkin jäänyt toissijaiseen asemaan. Tässä on varmasti kaikilla petrattavaa, Tiessalo sanoo.

Kunniamaininnat UPM:lle, Era Content Oy:lle ja Isännöintiliitolle

Tuomaristo antoi kunniamaininnat kolmelle medialle.

UPM:n Griffin Forum -intranet sai kunniamaininnan käyttäjälähtöisyydestään. Intranet ottaa tuomariston mukaan kohderyhmänsä mallikkaasti huomioon ja kannustaa ansiokkaasti vuorovaikutukseen. Onnistunut konsepti on herättänyt intranetin eloon.

Era Content Oy:n Kemia-Kemi-lehti ansaitsi kunniamaininnan laadukkaasta sisällöstään. Tuomariston mukaan lehti on ratkaisukeskeinen tiedejulkaisu ja malliesimerkki erityistoimialan popularisoinnista. Lehden pedagoginen lähestymistapa on onnistunut.

Isännöintiliiton Isännöinti-lehti sai vaikuttavan median kunniamaininnan. Tuomaristo kuvailee lehden olevan poikkeuksellisen laadukas ja tarjoavan monipuolisesti hyödyllisiä sisältöjä kohderyhmälleen. Siksi lehti on vaikuttava erityisesti oman kohderyhmänsä näkökulmasta.

Kuusakoski, Sitowise ja Lindström ylsivät kunniamaininnoille vuosikertomusten sarjassa

Vuosikertomusten sarjassa tuomaristo antoi myös kunniamaininnan kolmelle vuosikertomukselle.

Kuusakosken vuosikertomus sai kunniamaininnan onnistuneesta kokonaisuudesta. Tuomaristo katsoi vuosikertomuksen olevan rohkea ja mielenkiintoisella tavalla perinteistä tulokulmaa kyseenalaistava.

Vastuullisen vuosikertomuksen kunniamaininnan sai Sitowise, jonka vuosikertomuksessa näkyy tuomariston mukaan sisältä lähtenyt halu kehittää vastuullisuutta sekä halu olla yhteiskunnallisten haasteiden positiivinen ratkaisija myös tulevaisuudessa.

Lindströmin vastuullisuusraportti sai puolestaan visuaalisen kokonaisuuden kunniamaininnan. Tuomaristo kiittelee vastuullisuusraportin olevan visuaalisesti persoonallinen ja brändinsä näköinen.

Oma Media -arviosta kehitysideoita organisaatiomedialle

Vuoden 2023 arviossa oli mukana yhteensä 29 kovatasoista organisaatiomediaa.

– Arvioon ilmoitetaan mukaan jo valmiiksi varsin kovatasoisia medioita, joka osaltaan kertoo tietysti siitä, että viestinnän strateginen merkitys ja osaaminen on vahvaa. Arviosta saa kuitenkin valtavan hyödyn sellaiset tekijätiimit, jotka kaipaavat kriittistäkin palautetta ja kehitysideoita medialleen. Oma Media -arvion kattava monisivuinen raportti toimii työkirjana seuraavan median suunnittelussa, kertoo ProCom Oy:n johtaja Miia Rosenqvist.

Vuoden 2023 Oma Media -arvion tuomaristossa työskentelivät kokoomuksen viestintä- ja yhteyspäällikkö Raine Tiessalo, viestinnän konsultti Kaisa Alapartanen, Communikén vastuullisuusviestinnän konsultti Heidi Korva, Dog Designin AD ja perustajaosakas Petri Salmela, Suomen Podcastmedian toimitusjohtaja Juhani Pajunen, FitComm Oy:n toimitusjohtaja ja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asiantuntija Riikka Rantakari sekä Milttonin johtava neuvonantaja Tero Huovinen. Varatuomarina toimi Studio Pekka Piippo Oy:n muotoilija Pekka Piippo.

Oma Median voittajat ja kunniamainintojen saajat palkittiin Media-aamu-tilaisuudessa Helsingissä 24.11.2023.