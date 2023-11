Safegrid nimittää uuden toimitusjohtajan johtamaan seuraavaa kasvuvaihetta

Helsinki – 24. marraskuuta 2023 – älysähköverkkojen monitorointiratkaisujen johtava toimittaja Safegrid ilmoitti tänään nimittäneensä DI Paula Laineen uudeksi toimitusjohtajaksi 17. joulukuuta 2023 alkaen. Safegrid palvelee yli 42 asiakasta ympäri Eurooppaa, Yhdysvaltoja, Aasiaa, Tyynenmeren aluetta ja Afrikkaa. Yritys tarjoaa ratkaisuja älysähköverkkojen monitorointiin ja ennakoivaan vianetsintään. Safegridin Intelligent Grid System™ -järjestelmä hyödyntää langattomia sensoreita, pilvipohjaista monitorointia ja analytiikkaa ja auttaa sähköyhtiöitä paikantamaan, ennakoimaan ja ehkäisemään verkkovikoja, mikä parantaa verkkojen suorituskykyä ja luotettavuutta.

"Sähköistäminen on keskeistä ilmastonmuutoksen hallitsemisessa ja siihen sopeutumisessa. Jätettyäni Suomen Ilmastorahaston minulle oli selvää, että haluan jatkaa työtä ilmastoratkaisujen ja niiden tarjoamien valtavien mahdollisuuksien parissa. Safegridillä on kriittinen rooli älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä, sillä jakeluverkkojen vakauden ja skaalautuvuuden kehittämisen merkitys kasvaa jatkuvasti yleistyvien äärimmäisten sääilmiöiden ja kasvavan uusiutuvan energian tuotannon takia. Kun tutustuin Safegridiin, sen lahjakkaaseen tiimiin, teknologiaan ja näkymiin, olin hyvin vaikuttunut. Yrityksellä on kaikki edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun tulevina vuosina. Olen ylpeä voidessani liittyä Safegridin tiimiin ja odotan innolla yrityksen ohjaamista sen seuraavaan innovaatio- ja kasvuvaiheeseen," sanoi Laine.

Laine on kokenut johtaja, jolla on laaja kokemus teknologiasta, kestävyydestä ja strategisesta kehittämisestä. Ennen Safegridiä hän toimi Suomen Ilmastorahaston toimitusjohtajana, joka on merkittävä ilmastoratkaisujen ja päästöjen vähentämisen rahoittaja. Hänen johdollaan Ilmastorahasto teki yli kaksikymmentä rahoituspäätöstä, joiden yhteisarvo oli 165 miljoonaa euroa ja loi vahvan ilmastoratkaisujen portfolion. Ennen tehtäväänsä Ilmastorahastossa Laine toimi johtotehtävissä Sitrassa, vastaten strategisesta kehittämisestä, vaikutusten arvioinnista ja ennakoinnista keskittyen kestävyyteen, ilmastoon ja kiertotalouteen. Sitä ennen hänellä oli kymmenen vuoden ura Nokiassa, erityisesti Entry Category Go-To-Market -toiminnon johdossa, jossa hän oli vastuussa yhtiön massamarkkinalaitteiden – useiden miljardien eurojen liiketoiminta-alueen – globaalista strategiasta ja markkinoille viennistä. Tässä roolissa hän johti globaalia tiimiä ja yli kymmenen laitteen menestyksekästä maailmanlaajuista lanseerausta. Laineella on diplomi-insinöörin tutkinto Teknillisestä korkeakoulusta (nykyään Aalto-yliopisto).

Safegridin hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo kommentoi: "Paula on innostunut, kunnianhimoinen ja pidetty johtaja, joka saa aikaan tuloksia ja innostaa tiiminsä suorittamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Olen iloinen, että Paula on suostunut liittymään Safegridin tiimiin."

Jussi Hakunti, nykyinen toimitusjohtaja, siirtyy kehitysjohtajan (Chief Development Officer) roolin. Hän työskentelee tiiviisti yhdessä Paula Laineen kanssa varmistaakseen jatkuvuuden ja yhteistyön yhtiön strategian kehittämisessä ja toteuttamisessa. "Odotan innolla yhteistyötä Paulan kanssa ja olen vakuuttunut siitä, että hänen johtamistaitonsa ovat merkittävä voimavara Safegridin tulevaisuudelle", sanoi Hakunti.

Yli 250 %:n vuosittain kasvavasta Safegridistä on tulossa johtava toimittaja älykkäiden sähköverkkojen uuden sukupolven vianilmaisun ja ennakoivan huollon ratkaisuissa.

Safegrid kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tuotteita ja ominaisuuksia ja näin vahvistaa johtoasemaansa toimialalla. Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa investoidaan paljon sähköverkkoinfrastruktuurin kehittämiseen ja tämä lisää sähköverkkojen monitorointia, hallintaa ja ylläpitoa tehostavien uusien teknologioiden kysyntää. Tämä kehitys tarjoaa Safegridille huomattavia mahdollisuuksia, jotka yritys Laineen johdolla on valmis hyödyntämään.