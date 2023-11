Tietoteos "Kuka kouluttaa ketä?" tuo esiin delfiininkouluttajan ainutkertaisen näkökulman

Katja Meritähden esikoisromaani kuvastaa todellisuuden ja haaveiden välistä kuilua ja ristiriitaa 13.11.2023 13:40:00 EET | Tiedote

Katja Meritähden romaani Unessa kaikki on hyvin on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Romaani kuljettaa lukijaa menneisyydestä nykypäivään, Viipurista New Yorkiin ja Lontoosta Lahteen. Elävän elämä rinnalle se loihtii näkymättömän maailman. Elämät kulkevat toistensa sivuitse, sopiakseen yhteen ja erotakseen taas. Annin ja Paulin muistiinpanoista inspiraationsa saanut teos kuvaa kauniilla kielellä haaveiden ja todellisuuden luomaa ristiriitaa ja tuskaa. Ihanaa rakkautta, joka ei pääty kuolemaan vaan jatkuu, ja Paul lausuu Annille unessa: ”Kuuntelepas Nuppu taas vähän sielutiedettä”. Katja Meritähti (s. 1970) on Lahdessa asuva yrittäjä. Unessa kaikki on hyvin on hänen esikoisromaaninsa. Katja on ollut mukana myös kirjoittamassa tietokirjaa Sanatai­teesta (2023). MERITÄHTI, KATJA : Unessa kaikki on hyvin 240 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 978-952-755-302-2 Ilmestymisaika: Lokakuu 2023 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen t