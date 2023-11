Datahuoneelle ehdotetaan lisärahoitusta vuodelle 2024

Hallitus on päättänyt torstaina 23. marraskuuta täydennysehdotuksista vuoden 2024 talousarvioesitykseen. ”Datahuoneen vakinaistamiseen ja laajentamiseen” ehdotetaan yhteensä 0,9 miljoonan euron määrärahaa.

Tällä hetkellä Datahuone on kolmivuotinen pilottihanke, jonka vastuuorganisaatio on VATT:n yhteydessä toimiva Datahuone-yksikkö. Lisäksi yhteistyöhankkeessa ovat mukana Tilastokeskus ja Taloustieteen keskus Helsinki GSE. Datahuoneen tavoitteena on tuottaa ajantasaisia yksikkötason data-aineistoja hyödyntävää, aikaisempaa tarkempaa ja nopeatempoisempaa analyysiä yhteiskunnallisten ja poliittisten ratkaisujen vaikutuksista.

Datahuoneelle kyse olisi merkittävästä rahoituksen lisäyksestä, sillä tähän saakka toimintaa on pyöritetty noin 1,2 miljoonaan euron vuosibudjetilla.

”Datahuone on toiminut hyvin pienillä määrärahoilla, joten olemme totta kai päätöksestä erittäin iloisia. Lisärahoitukselle on suuri tarve, jotta kykenemme vastaamaan nykyistä laajemmin muun muassa hallitusohjelmasta kumpuaviin monenlaisiin selvitystarpeisiin. Tavoitteemme on myös toiminnan vakinaistaminen”, sanoo Henna Laasonen, Datahuoneen johtaja.

Datahuoneessa on jatkuvasti meneillään useita data-analyysiprojekteja, joita tehdään tyypillisesti eri ministeriöiden toimeksiannoista. Tällä hetkellä käynnissä on selvityksiä esimerkiksi yritystukien vaikutuksista vientikilpailukykyyn, tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työmarkkina-asemasta, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulonmuodostuksesta sekä oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta.

”Meillä on valmius ottaa vastaan uusia toimeksiantoja tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla. Datahuoneen idea on tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja välillä siihen liittyvät tilanteet tulevat äkkiä”, Laasonen sanoo.

Helsinki GSE:n akateemisen johtajan Otto Toivasen mukaan päätös osoittaa, että rekisteriaineistojen hyödyntämisen arvo ja merkitys yhteiskunnalliselle päätöksenteolle on ymmärretty.

“Tutkijoille Datahuone tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia hieman perinteisestä tutkimuksesta poikkeaviin projekteihin sekä tutkimusta hyödyntävään yhteistyöhön”, toteaa Toivanen.

Ehdotetun lisärahoituksen ansiosta myös Tilastokeskus pystyy tarjoamaan Datahuoneelle aineistoja aiempaa tehokkaammin.

”Tilastokeskus pystyy kehittämään ja parantamaan Datahuoneen palvelua ja laajentamaan valmisaineistokirjastoa, joka tuo laadukkaita aineistoja sekä Datahuoneen että laajemminkin suomalaisen tutkimuksen käyttöön”, sanoo ylijohtaja Ville Vertanen Tilastokeskuksesta.