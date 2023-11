Työmaakäynneillä kiinnitetään huomiota muun muassa siisteyteen, henkilökohtaisten suojainten ja putoamissuojainten käyttöön, kulkuväyliin ja hätäpoistumisteihin sekä jätteiden sijoittamiseen. Turvallisuuspuutteiden lisäksi on tarkoitus havainnoida myös turvallisuuteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä.

”Monet työmaakohteistamme ovat todella hyvin huolehdittuja ja siistejä. Myös putoamissuojaukset ovat usein mallikelpoisia”, kertoo DENin laatupäällikkö Hannu Ahola.

Tapaturmataajuus on laskenut voimakkaasti

DENillä työturvallisuus on jo hyvällä tolalla. Tapaturmataajuus on saatu kääntymään selkeään laskuun tämän vuoden aikana, kun se vielä viime vuonna oli koko alalla lievässä nousussa. Tapaturmataajuus kuvaa tapaturmien määrää suhteessa tehtyihin työtunteihin, eli lasku tarkoittaa, että tapaturmia on sattunut vähemmän.

Tapaturmataajuus laski lokakuussa lukemaan 9,5, kun se oli vuosi sitten lokakuussa 20,6.

Syyskuussa DEN uutisoi, että tapaturmataajuus oli laskenut lukuun 11,0, eli lasku on syksyn aikana jatkunut entisestään.

Tyypillisiä tapaturmia ovat naulan osuminen käteen ja nilkan nyrjähtäminen. Esimerkiksi silmävammoja on saatu vähennettyä ottamalla käytännöksi silmäsuojainten käyttö, vaikka se ei ole lain mukaan pakollista. Vakavia tapaturmia DENin tehtailla tai työmailla ei ole tänä vuonna sattunut.

Työturvallisuutta on parannettu pitkäjänteisellä työllä

Työturvallisuutta on DENillä saatu parannettua ennaltaehkäisevillä turvallisuushavainnoilla, tapaturmien ja vakavien vaaratilanteiden tutkinnalla sekä työturvallisuutta parantavilla teknisillä innovaatioilla. Viimeisimpänä keinovalikoimaan on lisätty myös positiivisten turvallisuushavaintojen kerääminen.

“Jokainen meistä voi tehdä työympäristöstä turvallisemman huolehtimalla siisteydestä, käyttämällä suojavarusteita ja erityisesti työmailla muistamalla putoamissuojauksen”, Ahola kertoo.

Ahola on säännöllisesti mukana henkilöstöinfoissa kertomassa työturvallisuuden kehittymisestä.

Median edustajilla mahdollisuus osallistua työmaakäynnille 29.11.2023

Keskiviikkona 29.11. DENin johto kiertää Etelä-Suomen työmaita ja tuolloin median edustajilla on mahdollisuus osallistua sovitusti työmaakäynnille ja haastatella DENin johtoa.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan työmaakäynnille tai haluat sopia haastattelun, ota yhteyttä DENin viestintään Arna Grymiin.