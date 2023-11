MEP Kumpula-Natrin ja MEP Eero Heinäluoman talviseminaari: aiheina tekoäly sekä EU:n ja Venäjän suhteet

Digitalisaatio ja tekoäly muuttavat sekä yhteiskunnan ja talouden rakenteita että ihmisten arkea. EU on tehnyt tällä kaudella kunnianhimoista lainsäädäntöä, jotta teknologian mahdollisuudet eurooppalaisille saadaan lunastettua ja riskit minimoitua. Kestävän ja reilun digitaalisen yhteiskunnan rakentaminen edellyttää, että demokraattisilla instituutioilla säilyy valta ja kyky ohjata teknologista kehitystä.

- Mitä tapahtuu demokratialle, jos ihmisten on yhä vaikeampi erottaa totuutta tekoälyllä luodusta fiktiosta? Millaisia seurauksia on sillä, jos tiedonsaannin ehdot asettaa datatalouden kaupallinen intressi? Kumpula-Natri keskustelee tilaisuudessa. Tekoäly ottaa yhä suuremman roolin yhteiskunnassamme, mutta kuka on vastuussa sen tekemistä virheistä, kun päätöksentekoa siirretään algortmeille. Näitä varten tarvitsemme EU-lainsäädäntöä.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on jäädyttänyt EU:n ja Venäjän suhteet. EU on vastannut Venäjän käynnistämään hyökkäyssotaan useilla vahvoilla talouspakotteilla, joiden tavoitteena on Venäjän talouden ja teollisuuden heikentäminen ja siten sodankäynnin vaikeuttaminen. Entiseen energiayhteistyöhön ei ole paluuta.

- Suomi tarvitsee EU:lta vahvan tuen Suomen ja Venäjän rajan valvonnassa. Suomen hyvät EU-suhteet ja osaaminen ovat nyt arvokasta pääomaa, kun Unioni päättää vastatoimistaan. Jossain vaiheessa Venäjällä tulee uusi valtiollinen johto, joka tekee tilit selväksi vanhaan. Venäjä voi palata normaaliin kanssakäymiseen EU:n ja muun maailman kanssa vasta kun uusi johto on ottanut maan haltuunsa ja hyökkäyssotaan ja sotarikoksiin syyllistyneet on saatettu oikeuden eteen. Nykyisessä tilanteessa Suomella on elintärkeää jäsenyyteemme Euroopan unionissa ja Natossa, korostaa Heinäluoma.

Tilaisuuden ohjelma:

15.30 Tilaisuuden avaus - Miapetra Kumpula-Natri

15.40 Voiko EU:n ja Venäjän suhteet koskaan palata ennalleen? Eero Heinäluoman haastateltavana kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen.

16.20 Mitä digitalisaatio ja tekoäly tekevät yhteiskunnalle ja demokratialle? Miapetra Kumpula-Natrin haastateltavana professori, mediatutkija Anu Koivunen.

17.00 Tilaisuuden yhteenveto - Eero Heinäluoma

Tilaisuutta voit seurata etänä: https://fb.watch/owpynT6LtH/