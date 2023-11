Työmarkkinoita kehitettävä kestävästi

- Ikääntyvän Suomen kohtalon kysymyksiä on osaavan työvoiman saatavuus ja työurien pidentäminen, sanoo valtuuston puheenjohtaja Iida Mikkola. - Työhyvinvointiin panostamalla on saatavissa helpostikin 11 miljardin euron vuotuiset säästöt, jos onnistumme ennaltaehkäisevillä toimilla hillitsemään mielenterveyshäiriöiden pahenemista. Yksi elementti työhyvinvoinnin lisäämisessä on osaamisen kehittäminen, josta hyötyvät kaikki.

Tradenomit on ehdottanut osaamisen kehittämisen tueksi niin sanottua kouluttautumisseteliä työsuhde-eduksi. Kouluttautumisseteli tarkoittaisi käytännössä sitä, että työnantaja voisi tarjota luontoisetuna työntekijöilleen maksimissaan 1500 eurolla vuodessa etuutta, joiden avulla yksilö voisi itsenäisesti hankkia tarvitsemaansa koulutusta.

- Työelämässä panostetaan jo työhyvinvointiin esimerkiksi lounas-, liikunta ja kulttuurieduin, joten osaamisen omaehtoinen kehittäminen olisi siihen hyvä lisä, sanoo Mikkola. - Se itsessään lisäisi työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, jolla olisi positiivinen vaikutus myös tuottavuuteen. Se edesauttaisi myös uudelleen työllistymistä, kun osaaminen olisi ajantasalla, Mikkola muistuttaa.

Tradenomien valtuuston syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi myös ajankohtaista työmarkkinatilannetta.

- Säästöjen varjolla tehtävät heikennykset työehtoihin on äärimmäisen lyhytnäköistä politiikkaa, sanoo hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. - Nyt on pikavoittojen sijaan syytä rakentaa kestävää kehitystä työmarkkinoille, joita työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen tuottaa, Hyvönen huomauttaa.

- Seuraamme tilannetta hyvin tarkkaan ja tarvittaessa teemme päätöksiä toimenpiteistä. Tuemme sekä neuvottelujärjestöjämme että keskusjärjestöämme lainsäädäntövaikuttamisessa ja valmistaudumme tuleviin toimiin osana Akava-yhteisöä, sanoo Hyvönen.