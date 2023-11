Sofia Virta: Tarvitaan puoluetta, jolla on rohkeutta uudistaa mutta tahtoa tehdä se reilusti

– Tässä ajassa suomalaiset tarvitsevat puoluetta, jolla on kykyä nojata päätöksensä tutkittuun tietoon pohjaavaan kokonaisarvioon. Ymmärtää, ettei ole vain tämä hetki tai vain tämä vaalikausi vaan on yksi yhteinen planeetta, jonka tulisi olla mahdollisimman hyvä ja turvallinen lapsille tulevaisuudessakin. Tarvitaan puoluetta, joka uskaltaa haluaa ja valitsee nojata päätöksensä tutkittuun tietoon ja katsoa kokonaisuutta. Tarvitaan puoluetta, jolla on rohkeutta uudistaa mutta aidosti tahtoa ja empatiaa tehdä se reilusti ja tulevaisuuteen katsoen, sanoi Virta ja toisti jo alkukesän puheenjohtajakampamjastaan tuttua teesiä siitä, että tuttua teesiä siitä, että Vihreät ovat vahvasti keskellä seisova puolue.

Virta sanoi, että Vihreät ymmärtää, ettei muutosta tehdä yhden puolueen toimin vaan siihen tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojen.

– Vihreät on joukkue, joka haluaa rakentaa – ei rikkoa. Minä tiedän, että tämä sali on täynnä vaikuttajia, jolle kaikkein tärkeintä on kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen. Tiedän, että tässä salissa istuu ihmistä, jolla on tahtoa uskoa ihmiseen, halua rakentaa siltoja ja katsoa asioita myös toisen silmin silloinkin kun asiat joutuvat törmäyskurssille.

Virta puhui myös ajankohtaisesta raja-aiheesta.

– Venäjän toiminta on tuomittavaa ja se täytyy saada loppumaan. Turvaa hakevat ihmiset eivät ole ongelma vaan vieraan valtion painostamistarkoituksessa käynnistämä operaatio Suomea kohtaan on. Vihreiden puoluejohto ja eduskuntaryhmän enemmistö on antanut tukensa maan hallituksen päätökselle sulkea Suomen ja Venäjän väliset raja-asemat Raja-Jooseppia lukuunottamatta, sillä saamamme tiedon perusteella ymmärrämme miksi niin on tehtävä.

Samalla Virta korosti, että Vihreät pitävät huolen siitä, että ihmisoikeuksia ei sivuuteta rajaa koskevassa päätöksenteossa.

– Tilanteessa, jossa Venäjä yrittää horjuttaa Suomea ja suomalaista oikeusvaltiota, on keskeistä ettemme luovu periaatteista painostuksen alla, emme alistu pyrkimyksille käännyttää suomalaisia toisiaan vastaan emmekä epäröi jatkaa vahvaa tukea Ukrainalle.

Virran mukaan turvallisuus ei ole viime kädessä hallitus-oppositio-kysymys – mutta niin eivät ole ihmisoikeudetkaan.

– Samaan aikaan vaadimme, että hallitus pitää huolen siitä, että Suomi toimii oikeusvaltion tavoin silloinkin kun Venäjä pyrkii suomalaista arvopohjaa horjuttamaan. Että Suomi vastaa muuttuviin tilanteisiin jämäkästi mutta oikeasuhtaisesti ihmisoikeuksista tinkimättä. Että päätökset valmistellaan huolellisesta oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti silloinkin kun paine on kova. Me emme hyväksy sitä, että oikeuskanslerin työtä on jopa ministeritason päättäjien toimesta arvosteltu. Korkeimman laillisuusvalvojan työtä tule missään tilanteessa politisoida, Virta painotti.



Sofia Virran puheen kokonaisuudessaan voit lukea täältä.