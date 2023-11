Ville Niinistö: Suomi tarvitsee presidentin, joka yhdistää ja jota kuunnellaan yli puoluerajojen.

Niinistön mukaan suomalaiset eivät ole alkuvuodesta valitsemassa maalle parasta vaalikampanjoijaa, vaan presidenttiä, joka osaa yhdistää ja jota kuunnellaan yli puolue- ja näkemysrajojen.

– Ehdokkaita on arvioita politiikassa tekemiensä tekojen, ei vain puheiden perusteella. Tässä ero nyt kärkiehdokkaiksi muodostuneiden Haaviston ja Stubbin välillä on selvä. Me tarvitsemme suomalaisia yhdistävää ja toivoa luovaa presidenttiä. Onko suomalaisia yhdistävää, että tekee valtiovarainministerinä innokkaita fistpumpeja pääministeri Sipilän kanssa, kun päättää kiky-paketilla leikata palkkoja etenkin julkisen sektorin pienipalkkaisilta naisvaltaisilta aloilta? Onko yhdistävää, että ajaa kovia korkeakoululeikkauksia perustelemalla niitä mielestään vitsikkäästi sillä, että on kolme hyvää syytä olla professori ja ne ovat kesä-, heinä- ja elokuu. Tai onko suomalaisia yhdistävää syyttää niitä russofobiasta, jotka varoittivat Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeen Venäjä-riskeistä, Niinistö kysyi.

– Pekka Haaviston työn jälki vastuutehtävissä on selkeä. Hän on johdonmukaisesti puolustanut suomalaisille laajasti tärkeitä humaaneja arvoja vaikeissakin tilanteissa, ja pyrkinyt aina yhdistämään ja kokoamaan ihmisiä päätösten taakse. Pekkaa arvostetaan kansainvälisesti rauhantekijänä ja sovittelijana, jota kuuntelevat myös ne jotka nojaavat koviin arvoihin. Siksi Pekka Haavisto on oikea henkilö seuraavaksi tasavallan presidentiksi, Niinistö korosti.

Presidentinvaalien lisäksi Niinistö puhui eurovaaleista, joiden merkityksen hän näkee suurena Euroopan ja Suomen suunnalle. Niinistö on huolissaan siitä, että keskustaoikeiston EPP-ryhmä, eli kokoomuksen ryhmä, on kallistumassa yhä enemmän yhteistyöhön laita- ja äärioikeiston kanssa vihreän siirtymän ja ihmisoikeuksien kustannuksella. Se on Niinistön mukaan jo näkynyt päätöksissä, kun EPP pyrki kaatamaan ennallistamisasetusta ja vesitti hyönteismyrkkyjen ja torjunta-aineiden käyttöä rajoittavan esityksen.

– Tarvitsemme EU:ta, joka kykenee jatkamaan vihreää siirtymää taloutemme ja investointiemme vahvistamiseksi ja ympäristökriisien ratkaisemiksi. Tarvitsemme EU:ta, joka kykenee ratkomaan maahanmuuttoon ja turvapaikanhakuun liittyvät jännitteet ihmisoikeuksia kunnioittaen ja solidaarisesti, ilman maitamme sisäisesti hajottavaa muukalaisvihamielisyyttä sekä rasismia ja sen lietsontaa. Tarvitsemme EU:ta, joka kykenee yhtenäisesti vastustamaan Venäjän sotapolitiikkaa ja laajenemaan länsi-Balkanilla ja Ukrainassa demokratian ja oikeusvaltion puolustamiseksi. Laitaoikeiston varaan nojaava politiikka pyrkisi vain hajottamaan EU:ta, sillä moni näistä puolueista ajaa maansa EU-eroa ja myötäilee Putinia, Niinistö korosti.

– Kaikissa näissä asioissa vihreät on vankasti tulevaisuuden ja toivon rakentamisen puolella. Sen sijaan EPP-ryhmä on jakautunut von der Leyenin sosiaalisen, vihermielisen ja Manfred Weberin laitaoikeistomyönteisen linjan välillä. Sama jako näkyy Suomen kokoomuksen sisällä. Vihreiden menestys vaaleissa on erittäin tärkeää, jotta viesti keskustaoikeistolle on selvä ja laitaoikeiston kanssa ei voi rakentaa enemmistöä, Niinistö korosti.