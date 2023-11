Krista Mikkonen: Vihreät sparraa hallitusta luonto- ja ilmastopolitiikan työkaluista

– Tästä vuodesta on tulossa kuumempi kuin koskaan ennen. Jotta voimme estää ilmaston liiallisen kuumenemisen kaikkialla, on tehtävä enemmän ja nopeammin. Myös meillä Suomessa. Sen sijaan Orpon hallitus on pakittamassa ilmastotyössä. Ensimmäistä kertaa meillä on hallitus, joka omilla päätöksillään lisää päästöjä muun muassa bensapopulismillaan, Mikkonen aloitti.

Mikkonen hämmästeli sitä, että hallitus antaa maankäyttösektorin hiilinielun romahtaa, vaikka nopeita ja vaikuttavia keinoja olisi.

– Metsähakkuiden määrää ei rajoiteta edes valtion omilla mailla, hakkuukiertoaikoja ei pidennetä, turvemetsien avohakkuisiin ei puututa. Hallitus kuuntelee ilmastotutkijoiden sijaan omaa etuaan ajavaa metsäsektoria.

Mikkosen mukaan hallituksen ilmastotyössä ongelmallista on se, että toimet suuntautuvat päästökauppasektorille, jossa ilmastotyö jo etenee vauhdilla.

– Mutta hallitus unohtaa kokonaan ne sektorit, joissa valtion politiikkaa tarvittaisiin juuri siksi, että siellä markkinat eivät ohjaa. Olemmekin joutumassa tilanteeseen, jossa emme saavuta EU:n ilmastovelvoitteitamme, vaan meidän pitää ostaa päästövähennysyksiköitä ja nieluyksiköitä muilta EU-mailta. Vihreiden mielestä olisi paljon fiksumpaa maksaa ilmastotoimista suomalaisille metsänomistajille, maatiloille, kotitalouksille ja pienyrityksille.

Krista Mikkonen hämmästeli puheessaan myös sitä, että hallitus on heittänyt romukoppaan tutkijoiden mukaan kenties kaikkein vaikuttavimman maankäyttösektorin ilmastotoimen: kosteikkoviljelyn.

– Ja vain siksi, että hallitus ei edes ole vaivautunut perehtymään, mitä se tarkoittaa. Kun viime syksynä Marinin hallitus osoitti lisätalousarviossa kosteikkoviljelyyn 30 miljoonaa, ei Kokoomuksen ilkkumisella ollut rajoja. Ja kun kevään vaalitenteissä Orpolta tivattiin säästökohteita, niin kosteikkoviljely oli niitä harvoja kohteita mitä hän osasi nimetä. Nyt kosteikkoviljelyn rahoituksen leikkausta perustellaan sillä, että tuille ei ole ollut kysyntää. No miten niille olisi voinut olla, kun maa-ja metsätalousministeriö ei koskaan laittanut hakua auki, Mikkonen taustoitti.

Entinen ympäristöministeri Mikkonen lähetti painavia terveisiä nykyisille ministereille.



– Hyvä pääministeri Orpo ja ympäristöministeri Mykkänen, nyt on syytä siirtyä juhlapuheista tekoihin. Teiltä tarvitaan nyt poliittista ohjausta. Älkää antako vanhojen metsien suojelun ja luontokatostragian vesittyä. Tässä kohdin on kuultava tutkijoita, ei metsäteollisuuden lobbaajia tai maa- ja metsätalousministeriötä.

Mikkonen lupasi myös hallitukselle, että Vihreät on valmiina sparraamaan hallitusta, mikäli ministerit ovat valmiita keskustelemaan luonto- ja ilmastopolitiikan työkaluista.

– Valitettavaa hallituksen luonto- ja ilmastotyössä on, että se ei rahan ollessa vähissä ota käyttöön työkalupakissa olevia muita keinoja ympäristötavoitteiden edistämisessä.

Mikkonen nosti esiin myös positiivisia uutisia, kuten sen, että lukuisat yritykset ovat jo pitkään tehneet aktiivista ilmastotyötä ja nyt sama on havaittavissa luontotyön ja kiertotalouden suhteen.

– Tämä kaikki tuo toivoa muutoksesta. Emme ole yksin, vaan yhä suurempi joukko yhteiskunnan toimijoista jakaa vihreiden tavoitteet. Ja mikä tärkeintä, tekee konkreettisia työtä Ilmastokriisiin ja luontokadon selättämiseksi.

Lue Krista Mikkosen puhe kokonaisuudessaan täällä >>