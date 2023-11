Kaarina Vuori jatkaa Salibandyliiton puheenjohtajana – hallitus uudistui rajusti

Puheenjohtajuus oli kahden ehdokkaan välinen kisa. Espoolaisen Vuoren uudelleenvalinta varmistui äänestyksen jälkeen, jossa hän sai 95 ääntä. Vuoren vastaehdokkaana ollut Petri Hirvonen Liedosta keräsi 28 ääntä.

Salibandy, kuten koko suomalainen liikuntaelämä on kokenut vaikeita aikoja viime vuosina. Salibandyssa harrastajamäärät ovat laskeneet ja talouden kanssa on myös ollut haasteita. Vuori luottaa yhteistyön voimaan kohti parempia aikoja mentäessä.

– Paljon on menty eteenpäin, mutta paljon on vielä tekemistä. Meidän täytyy pystyä uudistamaan ja joustavoittamaan toimintaamme, jotta laji on tulevaisuudessa entistä vahvempi. Harrastaminen tapahtuu, ja kova työ tehdään seuroissa. Yksin se on kuitenkin vaikeaa. Katto-organisaationa liiton pitää mahdollistaa kohtaamisen paikkoja, jotta yhteistyö seurojen kanssa olisi aiempaa sujuvampaa ja toimintaedellytykset paranevat. Ajat ovat olleet vaikeita, eikä tilanne välttämättä parane, mutta yhdessä mennään eteenpäin, Vuori luottaa.

Vuori jatkaa puheenjohtajan tehtävässä, johon hänet valittiin keväällä 2022 varapuheenjohtajan paikalta Risto Kauppisen jätettyä puheenjohtajuuden kesken toimikauden. Vuori kuuluu myös Kansainvälisen Salibandyliiton hallitukseen.

Siviilityönään 40-vuotias Kaarina Vuori (Product Operations Consultant) toimii tapahtumalippujen välitysyritys Ticketmaster Suomi Oy:ssä. Hän on suorittanut liiketoimintajohtamisen maisteritutkinnon (MBA) ja on myös luonnontieteiden kandidaatti (LuK).

Myös hallituksen jäsenistä äänestettiin. Kokouksen alussa hyväksyttyjen toimintasääntömuutosten myötä uudessa hallituksessa saa olla enintään kuusi samaa sukupuolta olevaa henkilöä. Uutena sääntönä hallitukseen on kiintiöity myös yksi paikka urheilijoiden edustajalle.

Kahdeksaa muuta jäsenpaikkaa tavoitteli 16 ehdokasta. Viimeisestä paikasta jouduttiin suorittamaan arvonta kahden ehdokkaan päätyessä samaan äänimäärään.

Valituiksi tulivat: Mikko Alanko (Espoo), Tomi Auremaa (Turku), Riikka Henkola (Porvoo), Juuso Laamanen (Tampere), Marko Löija (Uusikaarlepyy), Mikko Seppälä (Jyväskylä), Petra Viheriävaara (Sipoo) ja Tuulia Virhiä (Helsinki). Urheilijaedustajaksi kokous vahvisti Miko Kailialan.



Uuden hallituksen kolmen vuoden toimikausi alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2026.



Hallituksen vaihtuvuus on suuri, sillä ainoina vuoden lopussa väistyvästä hallituksesta jatkavat puheenjohtaja Vuori ja Juuso Laamanen.

Seurojen edustajat pystyivät osallistumaan hybridikokoukseen joko paikan päällä tai etäyhteyden kautta. Kaikki äänestykset tehtiin eVaali.fi-palvelussa. Kokoukseen osallistui yhteensä 71 seuraa paikan päällä ja etäyhteyden kautta. Äänioikeutettuja oli 67.

Kokous vahvisti myös valtuuston ja valituslautakunnan jäsenet.

Lisäksi liittokokous hyväksyi myös Salibandyliiton vuoden 2024 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Vuoden 2024 talousarvion loppusumma on noin 11 miljoonaa euroa ja taloudellinen tulostavoite on asetettu 75 000 euroa ylijäämäiseksi.

Ensi vuoden merkkitapahtumia ovat Lahdessa 8.–12.5. pelattavat U19-naisten MM-kisat ja miesten MM-lopputurnaus 7.–15.12. Ruotsin Malmössä.



Valokuvia kokouksesta: https://salibandyliitto.kuvat.fi/kuvat/Liiton+kokous+2023/

(kuvat: Mika Hilska/Salibandyliitto)



Lisätiedot: Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori (1.1.2024 alk.): puh. 040 721 3553.