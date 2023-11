Keskustan Honkonen: Itärajan sulkeminen on oikeudellinen riski, joka on uskallettava ottaa

Saarikko: Hallitus kohtelee nuoria kaltoin – ensiasunnon verovapaus säilytettävä 12.10.2023 18:45:08 EEST | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan nuorilla on jatkossakin oltava oikeus haaveilla ja tavoitella omistusasunnon ostamista. Yhteiskunnan tehtävänä on mahdollistaa omaan kotiin kiinni pääsemisessä. Tällä tavoin edistetään kotitalouksien pitkäjänteistä vaurastumista. Saarikko sanoo ymmärtävänsä, että Orpon hallitus on valmistellut varainsiirtoveron muutoksen yllättäen, jotta reaktiot asuntomarkkinoihin olisivat vähäiset. - Hallituksen esittämä varainsiirtoveron veroprosenttien keventäminen on hallitukselta yritys elvyttää asuntomarkkinoita, mutta kokonaisuutta ei nyt ole mietitty ollenkaan loppuun saakka. Uudistus hyödyttää eniten runsaasti asuntokauppaa käyviä asuntosijoittajia. Samanaikaisesti puolet varainsiirtoveron noin 140 miljoonan euron kevennyksestä aiotaan rahoittaa keräämällä veroja tuntuvasti lisää ensiasuntoaan ostavilta nuorilta. Loppuosa pysyvästä veronalennuksesta kuitataan lisävelalla. Saarikko muistuttaa, että hallitus on muutoinkin painottanut säästötoimissa