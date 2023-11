Keskustan puoluevaltuusto: Suomen on suljettava itäraja

Keskustan Honkonen: Itärajan sulkeminen on oikeudellinen riski, joka on uskallettava ottaa 25.11.2023 15:17:30 EET | Tiedote

Hallinto- ja perustuslakivaliokuntien jäsen, Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen pitää välttämättömänä koko itärajan sulkemista, mikäli se on tarpeen Venäjän hybridioperaation torjumiseksi. Suomella on Honkosen mukaan oikeus ja velvollisuus puolustaa itseään ja EU:n ulkorajaa. - Suomen pitää torjua Venäjän vihamielinen toiminta rajoillamme ja ihmisten välineellistäminen vihamielisiin tarkoituksiin. Maamme ei voi lähettää Venäjälle viestiä, että Eurooppa ei pysty tekemään mitään. - Vastavetomme Kremlin operaatioilla on oltava jämerä ja uskottava. Vahvat otteet rajojemme turvaamiseksi saavat keskustasta vahvan tuen, sanoo Honkonen, Honkosen mukaan kansainvälinen oikeus ja sopimusten tulkinta kehittyy ajassa, mahdollistaen myös tapauskohtaisen tarkastelun. Kansainväliset turvapaikanhakuun liittyvät sopimukset on laadittu aikana, jolloin ihmisten julmaa välineellistämistä hybridioperaatioihin ei tunnettu. - Asiantuntijoiden kanssa käymieni keskustelujen pohjalta pidän mahdollisena,