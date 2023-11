Keskustan puoluevaltuusto: Vakaan johtajan aika

Keskustan puoluevaltuusto: Suomen on suljettava itäraja 26.11.2023 11:55:59 EET | Tiedote

Puoluevaltuuston syyskokous, Lahti 25.-26.11.2023 Poliittinen kannanotto SUOMEN ON SULJETTAVA ITÄRAJA Venäjän toimet itärajalla osoittavat hybridivaikuttamisen kovenevan. Vaikea tilanne itärajalla jatkunee pitkään rajatarkastuspisteiden sulkemisesta huolimatta. Suomen pitää sulkea itärajansa kokonaan tilanteen niin vaatiessa. Venäjän meihin kohdistamat painostustoimet on otettava vakavasti ja tartuttava niiden torjumiseen tiukasti. Tuemme hallituksen toimia isänmaan vakauden ja Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi. Uutiset itärajan poikkeuksellisesta liikehdinnästä herättävät huolta. Pelolle ei saa antaa valtaa. Hämmennyksen ja eripuran lietsominen on juuri sitä, mitä Venäjä toivoo saavansa aikaan. Viime vaalikaudella uudistettu rajavartiolaki on jo nyt osoittanut tarpeellisuutensa. Suomen viranomaisilla on valmius vastata Venäjän hybridioperaatioon ja päätöksentekomme toimii. Itärajan sulkemisen lisäksi hallituksen on pikaisesti tuotava eduskuntaan rajamenettelylaki, joka mahdollista