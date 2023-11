WEEKEND FESTIVAL JULKAISEE ESIINTYJIÄ - FESTIVAALI MUUTTUU IKÄRAJALLISEKSI

Weekend Festivalin lavalla nähdään tulevana kesänä elektronisen musiikin tähtiä. Lavalle nousevat esimerkiksi Timmy Trumpet, Will Sparks, Showtek sekä Tungevaag.

Yli 2,5 miljardia latausta tuotannollaan kerännyt australiainen DJ, lauluntekijä ja tuottaja Timmy Trumpet saapuu vihdoin esiintymään Suomeen. Maailman suurimmilla festivaaleilla esiintynyt Timmy Trumpet on ollut yksi toivotuimmista esiintyjistä joka vuosi. Vuonna 2022 artistin kappale “Narco” syöksyi Spotify US viraalilistan kärkeen.

Myöskin australialainen Will Sparks on esiintynyt Weekend Festivalissa vuonna 2016, ja tekee ensi kesänä odotetun paluun festivaalin lavalle. Hänen tavoin toivotun paluun Weekend Festivaaliin tekee myös hollantilainen duo Showtek, joka esiintyi festivaalissa viimeksi vuonna 2018.

Viime kesän festivaalin keikalla potin räjäyttänyt, suurta suosiota nauttiva, norjalainen DJ Martin Tungevaag esiintyy toiveiden mukaisesti myös tulevana kesänä festivaalissa. Useita radiohittejä Suomen top 10:ssä ja yli 1.5 miljardia Spotify-striimiä ansainnut Tungevaag nähdään lavalla lauantaina.

Kotimaista todellista tanssimusiikin edelläkävijyyttä kuullaan Vermossa perjantaina, kun uuden albumin julkaiseva Darude pääsee huudattamaan yleisöä. Artisti ei esittelyjä kaipaa, sillä “Sandstorm” on soinut pelkästään Spotifyssa lähes 400 miljoonaa kertaa. Viime kesänä tämä suomalaisen tanssimusiikin tunnetuin nimi esiintyi festivaalissa yhdessä Alan Walkerin kanssa.

Kansainvälinen levy-yhtiö FCKNG Serious label ottaa haltuun yhden lavoista

Festivaali tanssittaa kävijöitä jälleen kaksipäiväisenä elokuun alussa. Ensimmäistä kertaa yksi lavoista on kokonaan kansainvälisen levy-yhtiön artistien kuratoima. FCKNG Serious label tuo lavalle mm. seuraavat elektronisen musiikin kansainväliset nimet: Boris Brejcha, Ann Clue, Deniz Bul, Klangkunst sekä Morits Hofbauer. Saksalainen DJ ja tuottaja Boris Brechja myi CNNCT Festivalin loppuun, ja nyt hänen levy-yhtiönsä ottaa kokonaisen lavan haltuun. Aiemmin levy-yhtiö on tehnyt saman esimerkiksi maailman suurimpiin tanssimusiikin festivaaleihin lukeutuvassa Ultrassa.

“Haluamme tuoda kansainvälistä musiikkikokemusta Suomeen ja meidän toimintamme ytimessä on, että voimme tarjota näitä kokemuksia samaan tyyliin kuin maailman isoimmat kansainväliset tanssimusiikin festarit maailmalla. Seuraamme jatkuvasti ulkomaista musiikkiskeneä. Weekend Festival on myöskin ainoa suomalainen festivaali, joka on järjestetty kotimaan lisäksi kolmessa muussa maassa, joten kansainvälinen kosketuspintamme on ainutlaatuinen Suomen mittapuulla. Olemme ainoa iso elektroniseen musiikkiin keskittyvä festivaali Pohjois-Euroopassa”, kertoo Weekend Festivalin markkinointijohtaja Atro Anttila.

Weekend Festival on jatkossa K-18 -tapahtuma

Festivaali muuttuu ensi vuodesta alkaen K-18 -tapahtumaksi ja koko kesän 2024 festivaali tullaan järjestämään ikärajallisena. Näin ollen koko festivaali on sallittu vain 18 vuotta täyttäneille. Päätökseen syntyyn on vaikuttanut jatkuvasti noussut keski-ikä (vuonna 2023 keski-ikä 29 vuotta). Alaikäisten osuus vuoden 2023 festivaalikävijöistä oli 2%.

”Asiakkaidemme kokemus on meille tärkeää, ja heitä varten teemme tapahtumaa. Elektroninen musiikki on myös luonnollisella tavalla nostanut tapahtuman keski-ikää ja nuorempien asiakkaiden määrä on laskenut. K-18 -festivaali nostaa myös asiakkaidemme palvelukokemusta, kun esimerkiksi alueen sisäinen liikkuminen sujuvoituu. Siksi päätös siirtyä ikärajalliseen festivaalin oli hyvin luonnollinen”, kertoo Anttila.

Weekend Festival juhlitaan tulevanakin kesänä Espoon Vermon tapahtumapuistossa

Weekend Festivalia juhlitaan viime kesän tavoin Espoon uudessa Vermon tapahtumapuistossa. Vuoden 2023 festivaali käynnisti pitkäaikaisen yhteistyön Vermon kanssa.

”Toimme viime kesänä elektronisen musiikin ystävät takaisin Espooseen - ja teemme sen ilolla uudestaan ensi vuonna. Vermon tapahtumapuisto tarjosi festivaalille loistavat puitteet. Olemme suunnitelleet tapahtumaa monivuotiseksi Vermoon yhdessä usean tahon kanssa”, kertoo Atro Anttila.

Myös Vermo on innoissaan monivuotisesta kehityshankkeesta yhdessä festivaalin kanssa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että All Things Live Finland päätti järjestää Weekend Festivalin Vermon Tapahtumapuistossa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Vermossa järjestettiin tämän kokoluokan musiikkifestivaali. Järjestelyt toimivat sujuvasti tapahtuma-alueella. Olin itsekin ensimmäistä kertaa Weekend Festivalissa ja kokemus oli pelkästään myönteinen. Vermo täyttyi iloisista nuorista aikuisista, jotka osasivat pitää hauskaa tyylikkäästi”, Vermon raviradan toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi muistelee Weekend-viikonloppua.

Vuoden 2023 festivaali oheistapahtumineen keräsi Vermoon yhteensä 40 000 tanssimusiikista nauttivaa kävijää. Festivaalin lauantaipäivä oli loppuunmyyty.

Lisää festivaalin artistijulkaisuja on luvassa 4.12.23, kun ensimmäinen pääesiintyjä julkaistaan. Kaiken kaikkiaan festivaalilla tulee esiintymään ensi kesänä yli 60 artistia.







27.11. mennessä kiinnitetyt artistit:

Perjantai 2.8.:

Ann Clue

Boris Brejcha

Darude

Deniz Bul

Klangkunst

Morits Hofbauer

Showtek

Sub Zero Project

Lauantai 3.8.:

Brennan Heart

Da Tweekaz

Kanine

Timmy Trumpet

Tungevaag

Vibe Chemistry

Will Sparks

