Kysely: luotettavan vuokralaisen löytyminen ja vastikkeiden nousu vuokranantajien suurimmat huolet

Useampaa kuin joka toista yksityistä vuokranantajaa huolettaa tällä hetkellä luotettavan vuokralaisen löytyminen ja taloyhtiön vastikkeiden nousu. Lisäksi kaksi viidestä on huolissaan asunnon tyhjistä kuukausista sekä lainakustannusten kasvusta. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 037 Ifin vuokranantajan vakuutuksella asuntonsa vakuuttanutta vuokranantajaa lokakuussa 2023.

– Vallitseva taloustilanne aiheuttaa selvästi huolta monelle vuokranantajalle. Sen lisäksi, että omat kustannukset ovat nousseet, vuokralaisen valintaan ja maksukykyyn liittyvät riskit ovat varmasti monen mielestä aiempaa suuremmat, kuvaa omaisuusvakuutusten tuotepäällikkö Jori Schiestl Ifistä.

– Asunnon arvon heikkeneminen mietityttää myös monia: alle 100 000 asukkaan kaupungeissa joka kolmas on kokenut sijoitusasuntonsa arvon laskeneen, pääkaupunkiseudulla puolestaan noin joka viides, kertoo Schiestl.

Joka kuudes on joutunut häätämään vuokralaisen

Vuokralaisen häätöön on kyselyn mukaan joutunut joskus turvautumaan joka kuudes kaikista ja joka neljäs useamman kuin yhden vuokra-asunnon omistavista vuokranantajista. Häädöstä on seurannut tyypillisesti 1–3 kuukauden vuokratulon menetys sekä valtaosalle myös muita kuluja esimerkiksi asunnon remontoinnin tai oikeudenkäynnin vuoksi.

– Häätötilanteeseen joutuminen on varmasti jokaisen vuokranantajan suurimpia pelkoja. Kuitenkin kaikista vuokranantajista ylivoimaisesti suurin osa, 70 prosenttia, ei ole kyselyn perusteella joutunut kertaakaan edes harkitsemaan vuokralaisen häätämistä. Vuokralaisen huolellinen valinta ja luottotietojen tarkistaminen on olennainen osa riskin minimointia, korostaa Jori Schiestl.

Riskejä voi pienentää vuokranantajan vakuutuksella

Noin joka kolmatta vuokranantajaa huolettaa kyselyn mukaan vähintään melko paljon asuntoon kohdistuva vahinko tai vuokralaisen asunnolle tekemä ilkivalta. Näihin riskeihin voi ja kannattaa varautua vuokranantajan vakuutuksella.

– Moni vuokranantaja fiksusti edellyttää vuokralaiselta omaa kotivakuutusta, mutta vain vakuuttamalla sijoitusasuntonsa itse voi varmistaa, että se on varmasti koko vuokrasuhteen ajan oikein turvattu, painottaa Schiestl.

– Tyypillisimpiä Ifin vuokranantajan vakuutuksesta korvattavia vahinkoja ovat huoneiston kiinteälle sisustukselle esimerkiksi taloyhtiön vesivahingosta aiheutuneet vahingot sekä riitatilanteet vuokralaisen tai taloyhtiön kanssa. Vuokralaisen tahallisten vahinkojen lisäturvasta olemme korvanneet esimerkiksi häädön saaneen vuokralaisen lähtiessään asunnolle aiheuttamia vaurioita, kertoo Schiestl.

Ifin vuokranantajan vakuutus arvioitiin tänä syksynä viidettä kertaa parhaaksi Suomen vuokranantajien tekemässä vertailussa vuodelta 2023.

Miten valita luotettava vuokralainen? Näillä toimenpiteillä vuokranantajat minimoivat riskejä:

Luottohäiriömerkintöjen tarkistaminen, 70 % Vuokralaisen tapaaminen kasvotusten, 68 % Säännöllisten tulojen edellyttäminen, 57 % Kriteerinä vuokralaisen halu asua asunnossa pitkään, 35 % Vakituisen työpaikan edellyttäminen, 32 %

If selvitti asuntosijoittajien näkemyksiä kyselytutkimuksella, johon vastasi 1 037 Ifin vuokranantajavakuutuksella asuntonsa vakuuttanutta asiakasta lokakuussa 2023. Vastaajista noin kolme neljästä on toiminut vuokranantajana vähintään viisi vuotta. 62 prosentilla on vain yksi asunto vuokralla, tyypillisin vuokra-asunto on kaksio.