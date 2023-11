Vesa-Pekka Vuopio nimitetty QMG:n vastuullisuus- ja hankintajohtajaksi

Rovaniemeltä maailmalle lähteneellä Vesa Vuopiolla on yli 20 vuoden kokemus Suomesta ja ulkomailta vientiprojektien, valmistavan teollisuuden ja teknisen tukkukaupan hankinnan sekä myynnin tehtävistä. Hän on opiskellut rakennustekniikkaa, tuotantotaloutta ja johtamista, mutta sanoo hyvien työpaikkojen olleen paras korkeakoulu.

– Työ on antanut monipuolisen kuvan teollisuudesta ja rakennusalasta sekä vastuullisuusasioista, sillä Onninen ja Kesko ovat niissä kansainvälistä kärkeä, Vesa Vuopio kertoo.

Vastuullisuuden on oltava osa yrityksen strategiaa

– Näen, että meillä talotekniikka- ja rakennusalalla on sekä tuotevalikoimassa että osaamisessa runsaasti mahdollisuuksia vähentää ympäristövaikutuksia. Energiatehokkuuden parantaminen ja vastuulliset materiaalivalinnat sekä teknologioiden mahdollistamat oppivat kiinteistöt ovat avainkeinoja. Toinen tärkeä työmaa on korjausvelka, sillä vanhojen kiinteistöjen hiilijalanjälkeä pienennetään tehokkaasti uuden talotekniikan avulla, Vesa Vuopio toteaa.

– Vastuullisuustyö on todellista, kun se on osa yrityksen strategiaa. Olen seurannut sitä työssäni Onnisella. Myös QMG:lla on asianmukainen vastuullisuuspolitiikka kaikilla vastuullisuuden alueilla – muun muassa laaja valikoima energiatehokkuusratkaisuja, jotka edistävät vihreää siirtymää.

QMG:n tavoitteena on auttaa asiakkaita pääsemään vastuullisuustavoitteisiinsa. Konserni kasvattaa muun muassa sähköisen liikenneinfran, aurinkosähkön sekä lämmön talteenoton palveluita kumppaniensa kanssa.

Kasvava QMG kiinnitti huomiota yrityskulttuurillaan

– Olen huomioinut QMG:n kehityksen jo pidemmän aikaa ja pannut merkille konsernin erityispiirteet – vahvan paikallisen vastuunoton, yrittäjähenkisyyden ja pohjoismaisuuden. Lisäksi useat tutut yritykset ovat viime vuosina liittyneet siihen yrityskaupoilla, Vesa Vuopio lisää.

QMG-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen on tyytyväinen vahvan vastuullisuus- ja hankintaosaajan liittymisestä konsernin johtoryhmään.

– Toivotan Vesan tervetulleeksi taloon, ja haluan samalla kiittää lämpimästi Matti Rannetta arvokkaasta työstä johtoryhmässä. Hän on rakentanut vahvan pohjan QMG:n vastuullisuustyölle sekä linjannut sitä Nimlas Groupin periaatteiden mukaisesti, Liukkonen sanoo.

Vesa Vuopio aloittaa tehtävässään 15.1.2024 mennessä. Hän liittyy myös QMG:n emoyhtiön Nimlas Groupin omistajaohjelmaan.