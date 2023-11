Etelä-Suomen yleisten uimarantojen vedet olivat pääosin erinomaisessa kunnossa myös vuonna 2023

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on laatinut raportin toimialueensa uimavesien laadusta. Alueella on 103 yleistä uimarantaa, joiden vedenlaatua kunnat valvovat EU-direktiiviin perustuvan lain mukaisesti. Raportin mukaan

erinomaisessa uimavesiluokassa oli 82 uimarantaa, mikä on kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

uimavesiluokassa oli 82 uimarantaa, mikä on kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. hyvässä uimavesiluokassa oli 10 uimarantaa, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna.

uimavesiluokassa oli 10 uimarantaa, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna. tyydyttävässä uimavesiluokassa oli kuusi uimarantaa, mikä on neljä enemmän kuin edellisenä vuonna.

uimavesiluokassa oli kuusi uimarantaa, mikä on neljä enemmän kuin edellisenä vuonna. huonossa uimavesiluokassa oli kolme uimarantaa, mikä on neljä rantaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

– Vaikka erinomaisessa luokassa on valtaosa uimarannoista, on suunta ollut viimeisimpinä vuosina heikkenevä, sanoo ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Sini Mustakallio. – Myönteisenä käänteenä on kuitenkin huonossa uimavesiluokassa olevien uimarantojen määrän väheneminen.

Huonossa laatuluokassa oli vähemmän rantoja kuin kahtena aiempana vuotena. Huonon luokituksen saivat Helsingin Marjaniemen ja Pikkukosken uimarannat sekä Lappeenrannassa Sammonlahden uimaranta. Marjaniemen ja Pikkukosken uimarannat saavat huonon luokituksen neljäntenä vuotena peräkkäin ja Sammonlahden uimaranta toista vuotta. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset ja toiminnanharjoittajat ovat selvitelleet huonoksi luokiteltujen uimarantojen tilannetta ja ottaneet lisänäytteitä vedestä. Ongelmiin ei kuitenkaan ole kaikilla huonon laatuluokan rannoilla vielä löytynyt lopullista ratkaisua. Toisaalta Marjaniemen uimarannan vedenlaatuun vaikuttavalla alueella on tehty selvityksiä ja toimia, joilla on poistettu saastumisriskejä. Niiden ansiosta veden laatuluokitusta ei vuonna 2024 enää arvioida jatkumona edellisten vuosien tuloksiin, vaan luokituksen laskenta aloitetaan alusta.

Tyydyttävään laatuluokkaan huonosta nousivat Aurlahden uimaranta Lohjalla ja Rastilan uimaranta Helsingissä, ja hyvään luokkaan suoriutui Ison Kallahden uimaranta Helsingissä.

Seurantakalenterin mukaisista näytteistä tutkittiin suolistoperäisten enterokokkibakteerien ja E. coli -bakteerien määriä. Toimenpiteitä edellyttäviä määriä havaittiin useammissa näytteissä kuin viime vuonna: neljä kertaa Helsingin uimarannoilla, kaksi kertaa Hangossa sekä kerran Kotkassa, Lappeenrannassa, Loviisassa, Raaseporissa ja Sipoossa. Näitä valvottiin lisänäytteenotoilla ja asiasta tiedotettiin uimarannoilla ja verkkosivuilla. Osa havainnoista johti rannan määräaikaiseen uimakieltoon tai uimisen välttämisen suositukseen.

Syanobakteereja eli sinileviä havaittiin 75 näytteenottokerralla vähäinen määrä, 10 kerralla runsaasti ja yhdellä kerralla erittäin runsaasti. Havaintoja oli 17 vähemmän kuin edellisellä uimakaudella. Sinilevähavaintojen vuoksi kuntien terveydensuojeluviranomaiset yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa muun muassa laativat tiedotteita ja antoivat uimarannoilla ohjausta, seurasivat tilannetta tehostetusti lisäkäynneillä ja tekivät yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Jätteistä oli kaksi havaintoa ja makrolevistä tai kasviplanktonista yksi haitallisen esiintymän havainto.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2022 uimavesien laaturaportissa oli 105 uimarantaa. Määrä siis väheni tänä vuonna, koska kaksi Somerolla sijaitsevaa uimarantaa siirtyi hallinnollisten muutosten vuoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

Tervajärven uimaranta Porvoossa ja Huutjärven pohjoinen uimaranta Pyhtäällä ovat uusia yleisiä uimarantoja, jotka eivät vielä saa uimavesiluokitusta, sillä luokitukseen tarvittavia näytteenottoja ei ole kertynyt riittävästi. Luokitusta varten uimarannalta täytyy olla vähintään 16 tutkimustulosta. Tavallisissa tapauksissa tämä tarkoittaa, että valvontatietoja on neljältä vuodelta ja vesinäyte on otettu vähintään neljä kertaa yhden kesän aikana: yksi näyte ennen uimakautta ja kolme näytettä uimakauden aikana.

Yleisten uimarantojen vedenlaadun valvonta on yksi kuntien terveydensuojeluviranomaisten lakisääteisistä tehtävistä. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kuntien vedenlaadun valvontaa sekä kokoaa toimialueensa kuntien valvontatiedot Euroopan Unionille laadittavaa raporttia varten. Vedenlaadun luokitus ja näytteenotto perustuu EU-direktiiviin pohjautuvaan uimavesiasetukseen (sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta). Koko Euroopan Unionin alueen yleisten uimarantojen laatuluokitukset löytyvät Euroopan ympäristöviraston (European Environment Agency) verkkosivuilta.