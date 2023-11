Sytytä jouluvaloja, älä tulipaloja!

Kynttilöitä ei saa sijoittaa syttyvälle alustalle tai lähelle syttyviä materiaaleja, kuten verhoja ja muita kankaita. Kynttilöitä ei myöskään pidä jättää palamaan ilman valvontaa.

”Myös parvekkeella tulee toimia huolellisesti ja mahdollisia kynttilälyhtyjä tulee valvoa”, sanoo Kiinteistöliiton lakiasiantuntija Tapio Haltia.

Paloturvallisuusviikolla katse koko talon turvallisuuteen

Parhaillaan vietettävä Paloturvallisuusviikko on osuva ajankohta luoda katsaus kotitalon paloturvallisuuteen myös oman asunnon ulkopuolella. Jos rappukäytävään on kertynyt ylimääräistä tavaraa, kuten lastenrattaita tai pulkkia, ne on toimitettava oikealle paikalleen varastoon tai vaihtoehtoisesti sisälle asuntoon.

”Lastenrattaatkin sisältävät palavaa materiaalia ja muodostavat lisäksi mahdollisen esteen pelastustilanteessa poistumiselle”, Tapio Haltia muistuttaa.

Sähkölaitteiden fiksu lataaminen on tärkeä osa paloturvallisuutta

Paloturvallisuuden kannalta on merkitystä myös sillä, missä ja miten kukin lataa omia sähkölaitteitaan. Sähköpyörien ja muiden kevyiden sähköisten kulkuvälineiden lataaminen ilman valvontaa esimerkiksi taloyhtiön pyöräkellarissa aiheuttaa tulipalon vaaran, ja sen vuoksi akut irrotetaan ja tuodaan ladattavaksi sisälle asuntoon.

Puhelimet on turvallisinta ladata silloin, kun asunnossa ollaan paikalla ja hereillä. Puhelinta ei pidä laittaa latautumaan herkästi syttyvälle alustalle, kuten patjalle tai tyynylle.

Paloturvallisuusviikkoa vietetään 25.11.-1.12.2023.