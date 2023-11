Kristiinankaupunki-Nokia -välisen voimajohtohankkeen YVA-selostukseen edellytetään täydennystä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Pirkanmaa)

Fingrid Oyj suunnittelee voimajohtohanketta Kristiinankaupungin ja Nokian välille. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on parhaillaan käynnissä. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat tarkastaneet hanketta koskevan ympäristövaikutusten YVA-selostuksen ja todenneet sen puutteelliseksi. YVA-selostusta on täydennettävä ennen kuin yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus voi antaa siitä perustellun päätelmän.

YVA-selostuksen täydennys on YVA-lain 24 §:n mukainen menettely. Sitä sovelletaan tilanteessa, jossa arviointiselostus on puutteellinen niin olennaisella tavalla, ettei yhteysviranomaisen ole mahdollista tehdä sen pohjalta perusteltua päätelmäänsä. Arviointiselostuksen olennaisimmat täydennystarpeet liittyvät luonto- ja pohjavesivaikutuksiin.

Merkittävät vaikutukset tarpeen arvioida ja kuvata riittävällä tavalla

Hankkeesta vastaava Fingrid Oyj suunnittelee 400 + 110 kV:n voimajohtoa Kristiinankaupungin ja Nokian välille. Fingrig Oyj on toimittanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) ja siihen liittyvän Natura-arvioinnin neljältä Natura-alueelta suunnitellun voimajohtoreitin läheisyydestä. Tarkasteltavat voimajohdon reitit sijoittuvat osin nykyisten voimajohtojen rinnalle ja osin kokonaan uuteen maastokäytävään. Voimajohtoreitit sijoittuvat Kristiinankaupungin, Karijoen, Isojoen, Kankaanpään, Karvian, Parkanon, Ikaalisten, Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Nokian kuntien alueille.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset päätöksenteon tueksi. Tarkoituksena on myös, että kansalaisilla olisi riittävä tieto ympäristöään koskevista hankkeista ja niiden vaikutuksista. Hankkeen nykyinen arviointiselostus on kokonaisuudessaan kattava ja pääsisällöltään laadukas, mutta yhteysviranomainen pitää merkittäviksi tunnistettujen osa-alueiden käsittelyä puutteellisena. Hanke on laajuudeltaan sekä kestoltaan merkittävä, jolloin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn rooli korostuu.

Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on painotettu todennäköisesti merkittäviksi ennakoituja luontovaikutuksia, joita ovat mm. vaikutukset Natura-alueisiin, vaikutukset arvokkaisiin luontokohteisiin ja johtoalueen levenemisen sekä uuden maastokäytävän vaikutukset ekologisiin yhteyksiin ja elinympäristöjen jatkuvuuteen. Havaitut puutteet ovat oleellisia, sillä ne kohdistuvat keskeisiksi havaittuihin luontoarvoihin ja voivat vaikuttaa hankkeen jatkosuunnitteluun muun muassa valittavien reittilinjausten osalta.

Hankkeesta vastaavalle Fingrid Oy:lle lähetettyyn täydennyspyyntöön on koottu ne puutteet ja täydennystarpeet, jotka yhteysviranomainen katsoo välttämättömiksi korjata ja tehdä, jotta perusteltu päätelmä voidaan antaa.

YVA-selostus on ollut nähtävillä 3.8.- 4.10.2023 Ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA. Täydennetty arviointiselostus kuulutetaan ja asetetaan nähtäville uudestaan. Yhteysviranomainen huomioi perustellussa päätelmässä myös YVA-selostuksen aikaisemman nähtävilläolon aikana tulleet mielipiteet ja lausunnot.

Lisätietoja:

YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue