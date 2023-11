Henkilökohtaista apua hyvällä asenteella Keusoten uudesta yksiköstä

Henkilökohtaisella avulla mahdollistetaan vammaisen henkilön mahdollisimman itsenäinen ja omannäköinen elämä ja sujuva arki. Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä sellaisissa toimissa, joita hän tekisi ilman vammaansa itsenäisesti.

Henkilökohtaisen avun palvelua myönnetään Keusotessa jatkossakin tuttuun tapaan myös työnantajamallilla, palvelusetelillä ja ostopalveluna. Keusoten oma avustajapalvelu täydentää aiempaa palveluvalikoimaa, jotta voidaan varmistaa, että henkilökohtaista apua on saatavilla erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin.

– Henkilökohtaisen avun tuottaminen hyvinvointialueen omana palvelutuotantona on vielä melko harvinaista. Meillä se koetaan tärkeänä, jotta voidaan vastata lisääntyneeseen avun tarpeeseen ja kustannusten kasvuun. Henkilökohtaista apua täytyy olla saatavilla sitä tarvitseville tilanteessa kuin tilanteessa, täsmentää Sami Niemi-Ruuth, yksiköstä vastaava esihenkilö.

Hyvä tekemisen kulttuuri ja myönteinen asenne

Keusoten henkilökohtaisen avun yksikössä työskentelee tällä hetkellä 9 henkilökohtaista avustajaa sekä esihenkilö ja henkilökohtaisen avun kartoitustoiminnasta vastaava lähihoitaja. Henkilökohtaisen avustajan työ sopii monen ikäisille ja monenlaisiin elämäntilanteisiin. Keskeistä siinä on myönteinen asenne ja luotettavuus. Keusoten omassa avustajatoiminnassa kaikki avustajat saavat kattavan perehdytyskoulutuksen, joten avustajaksi voivat hakeutua myös henkilöt, joilla ei ole alalta aiempaa työkokemusta. Yksi heistä on Sami Lehto.

Lehtoa houkutti uudessa yksikössä erityisesti ajatus siitä, että voi olla alusta asti mukana luomassa sellaista työkulttuuria, jossa on hyvä työskennellä. Sähköasentajaksi valmistunut ja muun muassa myyntityössä ja jäteautonkuljettajana aiemmin työskennellyt Lehto on ollut tyytyväinen tekemäänsä ratkaisuun.

– Odotukseni ovat ylittyneet. Työyhteisössämme on todella hyvä tekemisen kulttuuri ja hommat toimivat. Joka kerta asiakkaan luo mennessä tulee tunne, että on odotettu ja tarpeellinen. Onhan se hienoa tehdä työtä, jolla on niin suuri merkitys asiakkaille, Lehto kiittelee.