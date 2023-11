Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun 2023 osavuosikatsauksen

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden talousarvio ei toteudu käyttösuunnitelman mukaan. Tulostavoitteen ennustetaan olevan 11,8 milj. euroa, joka alittaa liikelaitokselle asetetun tavoitteen 7 milj. eurolla. Alituksen syynä ovat ulkoisten toimitilavuokratuottojen, käyttäjäpalvelutulojen ja myyntivoittojen jääminen arvioitua alhaisemmiksi sekä lähinnä korkojen nopeasta noususta johtuva toimintamenojen kasvu.

Tilapalvelujen toiminta kaikilla palvelualueilla jatkuu tasaisena kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, vaikka ennusteessa on joitain hankekohtaisia poikkeamia. Uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä 26,6 milj. euroa.

Rakennusten kunnossapidossa panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2024 ohjeellisena noudatettavaksi.

Tilapalveluiden toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2024 varattu kaupungin toimitilojen vuosikorjauksiin 21,8 milj. euroa, josta 4,45 milj. euroa on kohdistamatta. Pieniin perusparannuksiin on varattu 9 milj. euroa, palveluverkkoa parantaviin toimitilojen muutoksiin 1 milj. euroa ja elinkaarta jatkaviin investointeihin 8,5 milj. euroa.

Vuoden 2024 rakennusten kunnossapidon vuosiohjelma on valmisteltu yhteistyössä ohjelmointi- ja kunnossapitopalveluiden yksiköiden sekä rakennusten käyttäjätahojen kanssa. Kunnossapidon vuosiohjelman pääpaino on edelleen toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä parantavilla töillä.



Ohjelmoituja töitä on 402 kappaletta:

vuosikorjaustöitä 307 kpl

perusparannustöitä 75 kpl

palveluverkkotöitä 3 kpl

elinkaarta jatkavia investointeja 17 kpl.

Länsi-Espoon lukion toiminta Kiviruukissa voisi alkaa elokuussa 2027

Jaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy 6.11.2023 päivätyn Länsi-Espoon lukion hankesuunnitelman, mutta teki esitykseen lisäyksen.



Kiviruukkiin suunniteltavan Länsi-Espoon lukion suunnittelussa mitoittava oppilasmäärä on 1 200 opiskelijaa. Tilasuunnittelun yhtenä oleellisena lähtökohtana on asetettujen tilatehokkuustavoitteiden saavuttaminen. Samalla tulee huomioida tilojen toiminnalliset vaatimukset sekä tilojen toimivuus ja viihtyisyys oppimis- ja työympäristönä.

Muuntojoustavat tilat mahdollistavat tilojen yhdistämisen suurten opiskelijamäärien kursseja varten. Yleisopetustilojen yhdisteltävyys suuremmaksi kokonaisuudeksi palvelee myös ylioppilaskirjoitusten järjestämistä.

Rakennukseen ei ole suunnitteilla liikuntatiloja. Liikuntatuntien sekä isompien juhlatilaisuuksien järjestämismahdollisuudet selvitetään lähialueella sijaitsevista muista kiinteistöistä.

Jaosto teki esitykseen seuraavan lisäyksen:



”Mikäli suunnittelun aikana tilaohjelman mukaisia liikuntatiloja, lukion tarvitsemia juhlatiloja tai ylioppilaskirjoitusten vaatimia tiloja ei pystytä varmistamaan hankkeen osana tai ulkoisina vuokrasopimuksina, tuodaan hankesuunnitelma uudestaan jaoston päätettäväksi, jotta puuttuvat tilat voidaan lisätä kokonaisuuteen.”

Hankesuunnitelman mukaan suunnittelu ja valmistelu voitaisiin tehdä vuosina 2024–2025 ja rakentaminen 2025–5/2027, jolloin lukion toiminta voisi alkaa elokuussa 2027.

Lisäksi jaosto kuuli selostuksen ajankohtaisista tila- ja sisäilma-asioista.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

