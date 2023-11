Diakonissalaitoksen Lotta Carlsson on nimitetty Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean jäseneksi

Kidutuksen vastaisen komitean (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) tehtävänä on muun muassa valvoa suljetuissa laitoksissa olevien henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Komitean työ perustuu YK:n kidutuksen vastaiseen sopimukseen, jonka Suomi on ratifioinut vuonna 1989.

Lotta Carlsson on kidutettujen kuntoutuksen asiantuntija ja traumoihin erikoistunut terapeutti, joka on työskennellyt Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa vuodesta 2009. Tällä hetkellä Carlsson toimii projektipäällikkönä hankkeessa, jossa rakennetaan Istanbulin protokollaan liittyvää koulutusta pakolaisia työssään kohtaaville eri alojen ammattilaisille.

Kidutuksen vastaisessa komiteassa on yksi jäsen jokaisesta Euroopan neuvoston jäsenvaltiosta. Carlssonia esitti tehtäväänsä Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous, joka perusti päätöksensä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan tekemiin haastatteluihin. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

Diakonissalaitos on kuntouttanut kidutuksen uhreja kolmenkymmenen vuoden ajan. Psykotraumatologian keskuksessa tehdään ensisijaisesti potilastyötä, mutta myös koulutetaan, konsultoidaan ja työnohjataan valtakunnallisesti viranomaisia, sote-ammattilaisia ja muita pakolaisten kanssa työskenteleviä.