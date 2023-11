UUSIMAA23-valmiusharjoitus on käynnissä 28.–30.11.2023

Aluehallintovirasto kannustaa yhteistyön lisäämiseen nuorten riippuvuus- ja päihdeongelmien tunnistamisessa ja hoidossa 22.11.2023 13:04:55 EET | Tiedote

Lasten ja nuorten päihdekäyttö on moninaistunut. Alkoholin käyttö on vähentynyt, mutta sähkötupakointi on lisääntynyt ja nikotiinipussien suosio noussut. Lisäksi alle 25-vuotiaiden myrkytyskuolemat ovat yleistyneet.