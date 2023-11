Lidliltä kaikkien aikojen isoin kampanja – 5 euron alennus ostoksista koko joulukuun

Miten kauppa huolehtii ihmisistä toimitusketjuissaan? Moni pohtii eettisiä valintoja ruokakaupassa 17.11.2023 09:05:00 EET | Tiedote

Tieto ruoan raaka-aineiden tuotantoon liittyvistä riskeistä lisääntyy ja moni kuluttaja pohtii eettisiä valintoja kaupassa. Lidlin Way To Go -tuoteperhe huomioi viljelijöiden työ- ja elinoloja ennen näkemättömällä tavalla. Tuoteperhe on laajentunut suklaista pähkinöihin ja mehuihin, mikä edistää ihmisoikeuksien parempaa toteutumista yhä useammilla alueilla.