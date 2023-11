Jouluna on lupa laulaa, haltioitua musiikista ja tulla joulukirkkoihin

Rakenna joulupuu -keräys tuo helpotusta vähävaraisten kiristyvään tilanteeseen 14.11.2023 15:42:08 EET | Tiedote

Osassa pääkaupunkiseudun evankelis-luterilaisia seurakuntia heikoimmassa asemassa olevien avuntarve on kasvanut. Diakoniatyössä on huomattu, että myös ihmisten kokema ahdistus ja moniongelmaisuus on lisääntynyt. Apua hakevat erityisesti yksinelävät. Joissakin seurakunnissa näkyy nyt myös nuorten aikuisten lisääntyvä tarve avulle. Uusia diakonian asiakkaita on moniin seurakuntiin tullut aiempaa enemmän.