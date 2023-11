Apetitin uusista keittoaineksista kattilallinen keittoa - klassikko-kotelokeitot helpottaneet suomalaisten ruokahetkiä yli 25 vuotta

Uusia keittoainesvaihtoehtoja on kaksi: Apetit Perinteinen lohikeittoainekset sekä Apetit Kotimainen Borschkeittoainekset. Keittoainekset sisältävät vettä lukuun ottamatta kaikki raaka-aineet keittoa varten. Lohikeittoon voi halutessaan lisätä myös maitoa.

”Ruoka- ja kasvispakasteemme vastaavat nimenomaan arjen tarpeisiin: helppoa ja terveellistä ruokaa nopeasti. Halusimme tuoda markkinoille klassikoksi nousseiden pakastekeittokoteloiden rinnalle isommat keitot, josta voi vaivattomasti valmistaa aterian useammalle.” kertoo brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Mari Pallonen.

Keittoainekset valmistuvat ripeästi, eikä niihin tarvitse lisätä kuin vesi tai maito. Borschkeittoaineksia käyttämällä säästyy myös sotkuiselta punajuuren käsittelyltä. Apetit Kotimainen Borschkeittoainekset sisältää runsaasti kuituja ja kotimaisia kasviksia: punajuurta, keräkaalia, porkkanaa, sipulia ja palsternakkaa.

Jäiset keittoainekset lisätään kiehuvaan veteen ja annetaan kiehua hiljalleen. Keittoa voi muunnella halutessaan myös lisäämällä esimerkiksi kypsää lihaa tai broileria, nakkeja tai savustettua tofua. Borschkeittoainekset sopii myös vegaaniseen ruokavalioon.



”Perinteinen lohikeittoainekset pitää sisällään perinteiseen tapaan aitoa kermaa ja voita ja kermainen liemi antaakin keitolle täyteläisen maun. Lohikeittoonkaan ei tarvitse lisätä kuin vesi tai halutessa myös maitoa. Lohikeiton valmistus ei voisi olla vaivattomampaa”, Pallonen toteaa.



Keittoainekset ovat gluteenittomia ja laktoosittomia.

Kasvissosekeitosta maukas vohvelitaikina



Apetitin pakastekeitot ovat nopea ja hyvä arkiruoka, sillä ne tarvitsee vain sulattaa ja lämmittää sopivaksi. Keitot toimivat mainiosti myös muiden aterioiden ainesosana.



”Keittoja pystyy hyödyntämään todella monipuolisesti ja luovasti. Kasvissosekeittoa käyttämällä saa esimerkiksi mehevän vohvelitaikinan. Sulatetun keiton lisäksi tarvitaan vain tavanomaiset lettutarpeet”, vinkkaa Apetitin kasvisruokamestari Teemu Hursti.

Pakastekeittoja pystyy hyödyntämään arkisessa ruoanlaitossa monipuolisesti.

”Pakastekeittoja on näppärä hyödyntää kastikkeena tai makua antamassa erilaisiin uuniruokiin. Savuporokeitosta voi helposti valmistaa kiusauksen ja pinaattikeitto antaa maukkaan lisäsäväyksen pasta-annokseen.

Tiesitkö tämän Apetitin pakastekeitoista?





Pakastekeitot ovat suomalaisille tuttuja jo vuosien takaa. Pakastekeitot lanseerattiin vuonna 1996, ja valikoimasta löytyvät edelleen Apetit Kotimainen Pinaattikeitto sekä Apetit Kantarellikeitto. Keittovalikoima on vuosien saatossa uudistunut, mutta pakastekeitot ovat säilyttäneet suosionsa helppona arjen pelastajana.

Pakastekeittojen pakkaus aiheuttaa ajoittain keskustelua kotikokkaajien keskuudessa. Apetitilla asiakaspalautetta on kuunneltu ja pakkausta on sekä kehitetty lisäämällä pakkaukseen repäisynauha että selvennetty paketissa olevia käyttöohjeita.



”Helpoin tapa on lämmittää pakastekeittoa ennen avaamista 20-30 sekuntia lämpimässä vedessä ja avata sen jälkeen repäisynauhasta. Vaihtoehtoisesti pakkauksen voi nostaa lämpenemään 15 minuuttia ennen käyttöä tai kulhossa tai kattilassa jääkaappiin jo peräti edellisenä iltana”, Pallonen vinkkaa.

Keittokoteloiden pakkaustyylissä on omat etunsa: pakkaus on niin kompakti, että sen ansiosta ei pakata eikä kuljeteta ilmaa. Toisaalta jäinen keittokotelo pitää muita kauppaostoksia viileänä. Pakkaus on vesitiivis, joten se ei sulaessaankaan sotke.

Syyskuusta 2023 alkaen Apetitin pakastekeittoja on siirretty PEFC-sertifioidusta kartongista valmistettuun koteloon. Muutos tapahtuu asteittain ja myöhemmin myös muissa tuoteryhmissä, jotka on pakattu kartonkipakkaukseen siirrytään käyttämään PEFC-sertifiointua kartonkia. PEFC-sertifioitu kartonki on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Sertifioinnilla varmistetaan pakkausmateriaalin vastuullinen alkuperä. PEFC:ssä koko tuotantoketju on jäljitettävissä.