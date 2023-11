Työvoimabarometri julkaistaan keskiviikkona 29.11.2023

Lomautettujen määrän kasvu lokakuussa veti työttömyyden lievään nousuun Varsinais-Suomessa 21.11.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomessa työvoiman kysyntä on pudonnut viime vuoden lokakuusta lähes 40 prosenttia mutta työttömyys noussut vasta vajaalla tuhannella hengellä viime vuodesta. Valtakunnallisesti Varsinais-Suomen työttömyystilanne on varsin hyvä, koska työttömyysaste on 8,7%, joka on yhden prosenttiyksikön alempi kuin koko maassa keskimäärin.