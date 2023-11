SDP:n Nasima Razmyar: Vaikka kysymyksessä on kansallinen turvallisuus, valitsevat perussuomalaiset silti populistisen linjan

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistö tyrmäsi opposition vaatimukset 24.11.2023 15:54:31 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioryhmät esittivät sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että valtioneuvoston on selvitettävä pikaisesti eduskunnan käsittelyssä olevien etuusheikennysten puuttuvat kokonaisvaikutusten arviot. Oppositio katsoi, että leikkausten kasautuvat vaikutukset samoihin ihmisiin ja perheisiin tulee selvittää. Ensisijaisesti kyse on suurista leikkauksista asumistukeen ja työttömyysturvaan, sekä sosiaaliturvaetuuksien indeksijäädytyksestä neljäksi vuodeksi. Ryhmän mukaan lisäksi tulee ottaa huomioon muut hallituksen esitykset, joilla on kasautuva vaikutus ihmisten toimeentuloon, kuten toimeentulotuen sekä kuntoutustuen leikkaus ja jälkihuollon ikärajan laskeminen. Myös esitysten alueelliset vaikutukset tulee arvioida. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämä kokonaisvaikutusten arviointi, johon mm. ministerit ovat viitanneet, sisältää taloudellisen arvion etuusleikkauksien ja verotuksen yhteisvaikutuksesta, mutta ei arvioi vaikutuksia ihmisten perus- ja ihmisoike