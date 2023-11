Toimintaterapeuttiliiton syysliittokokous: Koulutoimintaterapeutti on kouluyhteisön puuttuva palanen

Toimintakyvyn tuen tarve on lapsilla ja nuorilla yhä yleisempää, mutta tuen saaminen on monen mutkan takana. Suomen kouluissa hyödynnetään toistaiseksi vain vähän toimintaterapeuttien osaamista, vaikka potentiaalia on paljon, Suomen Toimintaterapeuttiliiton liittokokous toteaa.