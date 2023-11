Jumbo-Flamingon uudistus on edennyt suunnitellusti ja työt jatkuvat joulutauon jälkeen tammikuussa

Jumbo-Flamingossa on käynnissä uudistus, jolla luodaan tunnelmaltaan ja ulkonäöltään entistä yhtenäisempi ja viihtyisämpi kauppakeskus. Kesän ja syksyn aikana on uusittu muun muassa lattiapintoja sekä liikkeiden julkisivuja. Purkujätteelle on mietitty uutta käyttöä taiteena. Nyt käynnissä oleva uudistuksen ensimmäinen vaihe valmistuu jouluun 2024 mennessä ja hankkeen kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa. Myös Vantaan ratikkapäätös lisää kauppakeskuksen vetovoimaisuutta.