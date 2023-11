Slush Oulu vauhdittaa startup-toimintaa

Slush Oulu järjestetään Oulun omalla Startup Stationilla (Hallituskatu 36 A) kello 14-20.

”Tapahtuma järjestetään tiiviissä yhteistyössä alueen opiskelijoiden, korkeakoulujen ja yrittäjien kanssa. Oulun alueella on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, joiden on vaikea työllistyä alueen yrityksiin tai organisaatioihin. Slush Oulu -tapahtuma haluaa rohkaista kaikkia eri alojen opiskelijoita miettimään uraa myös oman yrityksen perustamisen kautta”, toteaa Täydentävien opintojen keskuksen johtaja, Eva Maria Raudasoja Oulun yliopistosta.

”Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kasvuverkosto on mielellään mukana tapahtumassa, sillä Suomi tarvitsee lisää kasvuyrityksiä. Me toimivat yritykset haluamme olla mukana tukemassa tulevaisuuden kasvuyrittäjiä. On todella hienoa huomata, että yrittäjyys innostaa ja motivoi opiskelijoita. Pohjoisesta on kasvanut paljon menestyneitä yrityksiä ja kasvupotentiaalia löytyy maakunnasta runsaasti”, toteaa kasvuverkoston puheenjohtaja, yrittäjä Pasi Kinnunen Esmo-yhtiöistä.

Tapahtumassa kuullaan inspiroivia yrittäjätarinoita neljältä puhujalta. Puhujina tapahtumassa ovat Teemu Kivioja (Tecinspire Oy), Juha Roininen (Carbon Balance Finland Oy), Annika Sorvari (Nakoa Oy) ja Johanna Pelkonen (Voice Intuitive Oy).

Opiskelijatiimien pitchauskilpailussa tuomareina toimivat Niko Candelin (Netox Oy), Sami Heikkilä (OP Pohjola), Fatima Khitous (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu), Juhani Lahdenperä (Biotech Start-up Management Oy), Arina Lykova (EntreCom Enterprise Community) ja Pasi Vartiainen (Finnvera Oyj). Kolme parasta pitchausta palkitaan. Pääpalkinto on 1000 euroa (Oulu Innovaatio Allianssi), toinen palkinto on 500 euroa (ESMO-yhtiöt) ja kolmas palkinto on 300 euroa (Antell Oy).

Tapahtuman järjestävät yhdessä Finanssi ry, OuluES, Oulun Ekonomit, Suomen Ekonomit, BusinessAsema, BusinessOulu, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Oulun kauppakamari.

Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.

Lisätietoja:

Yrittäjä Pasi Kinnunen, 050 5565 110, pasi.kinnunen@esmo.fi

Johtaja Eva Maria Raudasoja Oulun yliopisto, 040 508 3366, eva.raudasoja@oulu.fi