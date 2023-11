Uusi potilassivusto tarjoaa tietoa kiusalliseen sairauteen

Sadattuhannet suomalaiset kärsivät salaa

Tutkimusten mukaan noin 5-15 prosenttia maailman väestön aikuisista kärsii tästä kroonisesta sairaudesta. Diagnosoimattomien tapausten määrä on kuitenkin todennäköisesti paljon suurempi, sillä monet sairastuneet vaikenevat oireistaan - osittain häpeästä. Osittain siksi, että yli 60 prosenttia sairastuneista ei edes tiedä, että liiallinen hikoilu voi olla hoidettava sairaus. Niinpä usein kestää vuosia ennen kuin he hakeutuvat avun piiriin. Juuri siksi Dr. Wolff haluaa nyt tarjota tietoa uuden verkkosivuston kautta osoitteessa www.haittaakohikoilu.fi.

Neuvontasivuston keskeisenä tavoitteena on välittää tietoa tästä harvinaisesta, mutta erittäin stressaavasta sairaudesta, ja antaa lisäksi tietoa mahdollisista hoitomenetelmistä. Hyvä uutinen on, että sairaalloinen hikoilu on yleensä hoidettavissa. Kärsimystä voidaan vähentää merkittävästi ja elämänlaatua parantaa tuntuvasti. Lääkärissä käynti on kuitenkin väistämätön.

Liikahikoilu eli hyperhidroosi

Liikahikoilu on krooninen sairaus, joka aiheuttaa potilaille suuren taakan ja madaltaa vahvasti heidän elämänlaatuaan. Se voi vaikuttaa merkittävästi työhön, sosiaalisiin suhteisiin, fyysiseen ja vapaa-ajan toimintaan sekä tunne-elämään ja mielenterveyteen. Potilaat, joilla on primaarinen kainaloiden liikahikoilu, kärsivät liiallisesta hikoilusta kainaloissa. Hientuotanto kainaloissa on paljon suurempaa kuin mitä tarvitaan normaalin ruumiinlämmön säätelyyn.

Selkeä viesti: Mene lääkäriin ja hae apua

"Haluamme, että tietämys sairaudesta lisääntyy, että liikahikoilusta eli hyperhidroosista tulee keskustelunaihe ja että sairastuneet uskaltavat sen jälkeen hakea apua", sanoo Eduard R. Dörrenberg, saksalaisen lääkeyrityksen Dr. Wolffin toimitusjohtaja.

Dr. Wolff on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka on keskittynyt erityisesti dermatologisiin tuotteisiin. Yritys on käynnistänyt aloitteen puhua liikahikoilusta avoimesti, ja avasi siksi sairauteen liittyvä verkkosivuston. Ihotautien erikoislääkäri Erika Wikström pitää aloitetta tärkeänä ja haluaa sanoa potilaille: "Jos sinulla on liikahikoilun oireita, kannattaa rohkeasti kysyä lääkäriltä neuvoa. Mitä nopeammin haet apua vaivaasi, sitä nopeammin elämälaatusi paranee.”

