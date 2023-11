Tampere-talo tukee nuorten lukemista ja kirjallisuuden arvostusta lahjoittamalla kaikille halukkaille Pirkanmaan 7.-luokkalaisille liput Tampereen Kirjafestareille. Kirjallisuuden ja kulttuurin suurtapahtumaa vietetään Tampere-talossa tulevana viikonloppuna. Lahjoitus on osa Tampere-talon laajempaa sosiaalisen vastuun ohjelmaa. Määräaikaan mennessä tapahtumaan ilmoittautui mukaan 531 innokasta 7.-luokkalaista.

”Olimme varautuneet lahjoittamaan seiskaluokkalaisille lähes tuplamäärän lippuja, mutta olemme hyvin tyytyväisiä myös tähän ilmoittautuneiden määrään. Tampere-talo on kaupungin kulttuurisymboli, ja meille on tärkeää tukea monenlaista kulttuuritoimintaa. Tampereen Kirjafestareiden yhteydessä haluamme erityisesti rohkaista nuoria löytämään iloa lukemisesta. Lukutaito on oppimisen ja henkilökohtaisen kehityksen kannalta äärimmäisen arvokas asia. Puhumattakaan siitä, mihin ihmeellisiin maailmoihin kirjojen kautta on mahdollista matkustaa”, Tampere-talon liiketoimintajohtaja Tanja Järvensivu kertoo.

Tampereen kaupungin perusopetuksen lukukoordinaattori ja kehittäjäopettaja Katja Saxholm on huolissaan nuorten lukutottumuksista. Moni asia kilpailee nuorten vapaa-ajasta, ja usein alakoulusta yläkouluun siirryttäessä lukemiseen käytetään yhä vähemmän aikaa. Yksi syypää on älypuhelin, mutta myös vanhemmilla on suuri rooli lukuinnon välittämisessä eteenpäin.

”Hienoa, että Tampere-talo tarjoaa nuorille pääsyn Tampereen Kirjafestareille. Monet vanhemmat eivät tänä päivänä lue, eikä nuorten kotona ole fyysisiä kirjoja. Yhä vähemmän on niitä oppilaita, jotka sanovat lukevansa vapaa-ajallaan. Nuorten ajasta kilpailee muun muassa älykännykän helppo ärsyketulva. Nuorten on myös vaikea löytää itselleen aihealueeltaan ja taitotasoltaan sopivaa luettavaa. Kirjafestareilla on ainakin paljon lukemiseen kannustavia virikkeitä esillä. Uskon, että lukuilo lisääntyy, jos vain saamme heidät saapumaan paikalle”, Saxholm toivoo.

Tampereen Kirjafestareiden ohjelmasuunnittelussa on otettu lapset ja nuoret alusta asti huomioon. Perheen pienimmille on luvassa oma toiminnallinen Lasten Festivaalialue ohjelmalavoineen, lukukoirineen, pakohuonepeleineen ja askartelupajoineen. Lastenkirjailijoista ääneen pääsevät muun muassa suosittujen Supermarsu-kirjojen äiti Paula Noronen sekä Tatu ja Patu -kirjojen luojat Aino Havukainen ja Sami Toivonen. Nuortenkirjallisuuden ja sarjakuvan tekijät kohtaavat yleisön ja toisensa Duetto 1 -salissa, ja joulupukki vierailee toisen kerroksen suurella joulutorilla ja tunnelmallisessa tonttukahvilassa.

”Kaikki toiminnallinen tekeminen ja pakohuonepeli kiinnostavat nuoria aivan varmasti. Kirjailijoiden näkeminen ja kohtaaminen on myös aina inspiroivaa ja lisää kiinnostusta kirjoihin. Toivottavasti nuoret houkuttelisivat myös perheensä ja kaverinsa mukaan tapahtumaan. Kirjallisuus voi olla koko perheen yhteinen juttu”, Saxholm toivoo.

Tampereen Kirjafestareita vietetään Tampere-talossa lauantaina ja sunnuntaina 2.–3. joulukuuta klo 10–18. Tapahtuman ohjelma ja aikataulut löytyvät osoitteesta kirjafestarit.fi. Liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fi:n lipunmyyntikanavissa.