HelsinkiMissio – uraauurtavaa sosiaalityötä jo 140 vuotta

– Meillä on pitkä historia ja olemme auttaneet ihmisiä niin rauhan kuin sotien aikana. Vaikka Suomi on vuosien kuluessa kohonnut hyvinvointivaltioiden kärkipäähän, avuntarve ei ole poistunut. Työtämme tarvitaan edelleen lisääntyneen yksinäisyyden ja sen vaikutusten johdosta nyt ehkä enemmän kuin koskaan ennen, sanoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Juhlavuotta on järjestössä vietetty työn merkeissä. Koronan jälkimainingit lisäävät yhä yksinäisyyttä ja avuntarve on suurta. Pelkästään tämän vuoden aikana nuoria, aikuisia, senioreja ja perheitä on kohdattu ennätykselliset 100 000 kertaa.

Auttamisen mahdollistavat sata työntekijää, tuhat vapaaehtoista, jotka toimivat monissa eri tehtävissä sekä lukuisat lahjoittajat, rahoittajat ja yhteistyökumppanit.

Ihmisten hätää lievittämässä kaupungistumisen ajoista alkaen

HelsinkiMissio (vuoteen 2005 Helsingin Kaupunkilähetys) aloitti toimintansa kaupungistumisen ja köyhyyden keskellä vuonna 1883 vaatimattomasti Helsingin huonomaineisimmassa kaupunginosassa, Punavuoressa.

Työn käynnisti Cecilia Blomqvist (1845–1910), josta tuli yksi suomalaisen sosiaalityön uranuurtajista. Hän vastasi aluksi lähes yksin yhdistyksen toiminnasta; hoiti sairaita ja jakoi ruokaa varattomille. Blomqvistin johdolla Punavuoreen nousi nopeaan tahtiin köyhien ruokala, poikien asuntola, päiväkoti ja entisten vankien turvakoti, monen muun apumuodon ohella.

Edistyksellisiä innovaatioita yksinäisyyden vähentämiseksi

Vuosien varrella HelsinkiMissio on kehittänyt uusia auttamiskeinoja kunkin ajan päivänpolttaviin tarpeisiin. Omana aikanamme yksinäisyydestä on muodostunut yhä kasvava yhteiskunnallinen ongelma, johon HelsinkiMissio kehittää ratkaisuja.

Tutkitusti tuloksellista apua antavat muun muassa matalan kynnyksen keskusteluapua tarjoava Nuorten kriisipiste (perustettu vuonna 1993), erityisryhmien musiikkiopisto Resonaari (1995), keskusteluapua, ryhmätoimintaa ja vapaaehtoisten kavereiden tukea antava Senioripysäkki (2001), katuväkivallan tekijöitä auttava Aggredi (2006) sekä aikuisille suunnattu yksinäisyyden keskusteluapu (2017).

HelsinkiMission työ jatkuu niin kauan kuin yksinäisyyttä on olemassa. Toimintaa kehitetään ja laajennetaan, uusia auttamistapoja innovoidaan. Niitä ovat esimerkiksi työelämän ja koululaisten yksinäisyyttä vähentävät Workt to Belong ja School to Belong -ohjelmat.

HelsinkiMission historian merkkipaaluihin voi tutustua lähemmin täällä.

Tervetuloa Supervoimana kaveruus -tilaisuuteen

HelsinkiMission 140-vuotisjuhlapäivänä keskiviikkona 29.11. klo 9–11 järjestetään kaikille avoin Supervoimana kaveruus -tilaisuus Kansalaisinfossa. Tervetuloa kuulemaan yksinäisyydestä kolmen dialogin kautta ja käynnistyvästä kansallisesta yksinäisyysstrategiasta. Tilaisuuden järjestää eduskunnan ryhmä yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämiseksi Suomessa yhteistyössä HelsinkiMission kanssa. Kansalaisinfo (Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, 00101 Helsinki).

HelsinkiMission juhlakeräys

Syntymäpäivänsä kunniaksi järjestö toivoo lahjaa työnsä jatkuvuuden turvaamiseksi.

– Paras syntymäpäivälahja on lahjoitus työmme tukemiseksi. Olemme erittäin kiitollisia jokaisesta lahjoituksesta, pienestä tai suuresta. Niiden turvin pystymme auttamaan myös tulevaisuudessa, Tuula Colliander painottaa. Syntymäpäivän kunniaksi haastamme kaikki levittämään hyvää, kohtaamaan toisensa myötätunnolla. Hymyssä, tervehdyksessä ja halauksessa on välittämisen supervoimaa.

Juhlakeräykseen voi osallistua lahjoittamalla osoitteessa oma.helsinkimissio.