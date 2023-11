The Cleveland Orchestra konsertoi Helsingin juhlaviikoilla

Viiden erityisen arvostetun yhdysvaltalaisen orkesterin maineikkaaseen Big Five -joukkoon kuuluva The Cleveland Orchestra palaa vuosikymmenten odotuksen jälkeen Suomeen. Pohjoismaissakin vain harvoin vieraillut orkesteri on esiintynyt viimeksi Suomessa vuonna 1965, Ruotsissa ja Norjassa vuonna 1979. Orkesteri on perustettu vuonna 1918, ja sitä on johtanut jo 22 vuoden ajan itävaltalainen huippukapellimestari, Wienin filharmonikkojen kanssa vuonna 2015 Juhlaviikoilla aikaisemmin vieraillut Franz Welser-Möst. The Cleveland Orchestra esittää Robert Schumannin pianokonserton ja Pjotr Tšaikovskin viidennen sinfonian Helsingin Musiikkitalossa keskiviikkona 28. elokuuta. Schumannin pianokonsertossa solistina kuullaan tämän vuoden Juhlaviikoilla loppuunmyydylle salille esiintynyttä islantilaispianisti Vikingur Ólafssonia.

Angélique Kidjo ja Samuli Putro tähdittävät Huvilan ohjelmistoa

Juhlaviikkojen yleisön jo kaksi kertaa aiemmin hurmannut ja Huvilan vuonna 2022 loppuunmyynyt Angélique Kidjo tekee näyttävän paluun Helsinkiin 40-juhlavuosikiertueensa tiimoilta. Länsiafrikkalaisen musiikin kiintotähti ja nelinkertainen Grammy-voittaja esiintyy Huvilassa torstaina 29. elokuuta.



Samuli Putro juhlii 20-vuotista soolouraansa ensi vuonna. Juhlavuoden pääkonsertti koetaan Huvilassa lauantaina 17. elokuuta. Putron uraa Elämä on juhla -kappaleesta Ikävä mummoa -levyn hitteihin läpileikkaavassa konsertissa kuullaan artistia soolona sekä vaihtuvien, uran eri vaiheiden kokoonpanojen kanssa.

The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst & Vikingur Ólafsson, piano Musiikkitalossa ke 28.8. klo 19. Liput 35–142 / 21–117 € osoitteesta ticketmaster.fi. Angélique Kidjo – Celebrating 40 Years to 29.8. klo 19 ja Samuli Putro – Täysikasvuinen la 17.8. klo 19 Huvilassa. Liput 69,90 € ja 49,90 € osoitteessa lippu.fi. Helsingin juhlaviikkoja vietetään 15.8.–1.9.2024.



