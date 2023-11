Espoon kaupungin kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään 4. joulukuuta

Päivän aikana järjestetään kolme juhlaa, joihin osallistuu yhteensä lähes 4 000 oppilasta opettajineen. Tilaisuus alkaa juhlamaljan kohotuksella, jonka jälkeen oppilaat tervehtivät kaupungin edustajia. Lisäksi ohjelmassa on juhlapuhe ja tervehdyksiä, tanssia Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan säestämänä sekä Maamme-laulu suomeksi ja ruotsiksi.

Sunan koulun kuudesluokkalaiset Adele Aalto, Aapo Soini, Saima Puhakka ja Spiro Margkioni odottavat tulevia juhlia. Erityisesti muiden koulujen kuudesluokkalaisten kanssa juhliminen, vanhojen ystävien tapaaminen, yhdessä tanssiminen ja tarjoilut ovat asioita, joita oppilaat odottavat.

”Olemme harjoitelleet Maamme laulua suomeksi ja ruotsiksi. Olemme myös harjoitelleet kikapota ja valssia, ja tutustuneet juhlan kulkuun, juhlaetikettiin, ja siihen miten juhlassa käyttäydytään hyvin,” he kertovat.

Juhla toteutetaan Espoon kaupungin ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan yhteistyönä. Varusmiehet osallistuvat juhlan toteutukseen osana varusmiesten aliupseerikurssia.

”Varusmiessoittokunta on vuodesta 2017 lähtien päässyt mukaan järjestämään juhlaa paikan päällä Opinmäessä, lukuun ottamatta vuosia 2020 ja 2021, jolloin juhlaa toteutettiin virtuaalisena. Tämä on ollut meille suuri ilo ja kunnia ja on mahtavaa palata jälleen kerran Opinmäkeen juhlistamaan itsenäisyyspäivää nuorten kanssa!”, kertoo Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan tiedottaja Aleksandr Toronen.

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon.