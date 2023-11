Yritykset odottavat YK:n ilmastokokouksesta suuntaa – Seuraa näitä kolmea asiaa kokouksessa

YK:n ilmastokokous COP28 järjestetään Arabiemiirikuntien Dubaissa 30.11–12.12. Kokouksen tärkein päätöskohta on välitilinpäätös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Kun tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen alle kahteen ja pyrkiä 1,5 asteeseen, nykykehitys on johtamassa YK:n ympäristöohjelma UNEP:n mukaan lähes kolmeen asteeseen.

”Valtioiden on kohdattava Dubaissa tosiasiat. Ilmastotavoitteista ollaan menossa heittämällä yli, mutta tämä ei ole onneksi koko totuus. Kiihtyvät puhtaan energian investoinnit ovat taittamassa fossiilisten polttoaineiden kulutuksen laskuun. Ilmastokokouksesta tarvitaan selvä suunta puhtaan energian lisäämiseen ja fossiilisten alasajoon,” Säkkinen sanoo.

Säkkinen kehottaa seuraamaan kokouksessa erityisesti kolmea asiaa:

1. Asetetaanko uusiutuvalle energialle selvät tavoitteet?

EU, Yhdysvallat ja puheenjohtajamaa Arabiemiirikunnat tavoittelee kokouksesta linjausta uusiutuvan energian tuotannon kolminkertaistamisesta ja energiatehokkuustoimien kaksinkertaistamisesta 2030 mennessä. Myös G20-ryhmä, joukossa Kiina ja Intia, on tukenut tavoitetta.

”Uusiutuvan energian tavoitteet ovat myötätuulessa, sillä maailman suuret taloudet tukevat niitä. Vahva tavoite olisi tärkeä signaali yrityksille, sillä puhtaan energian lisäys vaatii valtavasti yksityisiä investointeja. Puhtaan energian ja energiatehokkuuden lisäys on välttämätön osa ilmastotoimien tahdin kiihdyttämistä” Säkkinen arvioi.

2. Linjataanko fossiilisten polttoaineiden alasajosta?

Viime ilmastokokouksessa Egyptissä yli 80 maata, mukaan lukien Yhdysvallat, Intia, EU ja Japani, olivat valmiita linjaamaan kaikkien fossiilisten polttoaineiden, kivihiilen, öljyn ja maakaasun alasajosta. Öljyntuottajamaiden kuten Saudi-Arabian vastustus kuitenkin kaatoi kirjauksen. Aiemmin Glasgow’n ilmastokokouksessa 2021 linjattiin kivihiilen käytön vähentämisestä.

”Paine linjata fossiilisten alasajosta on kasvanut, mutta suuret öljyntuottajamaat panevat edelleen vastaan. Selvä kirjaus kaikista fossiilisista polttoaineista irtautumisesta olisi läpimurto, mutta sen onnistuminen on epävarmaa,” Säkkinen toteaa.

Fossiilisten polttoaineiden alasajon takana on kirjava joukko maailman vauraimmista G7-ryhmän maista pieniin saarivaltioihin ja Intiaan. Kiinan ja Yhdysvaltojen yhteisessä julkilausumassa kokouksen alla puhutaan fossiilisten polttoaineiden ”kiihtyvästä korvaamisesta” uusiutuvilla.

3. Päästäänkö ilmastotuhojen korvauksista ja sopeutumisesta sopuun?

Edellisessä ilmastokokouksessa Egyptissä 2022 kehittyvät maat saivat läpi vuosia ajamansa tavoitteen ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen korvaamisesta. Sen yksityiskohdat ovat kuitenkin vielä hyväksymättä. Dubaista odotetaan myös vahvempaa huomiota ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

”Sopu vauraan pohjoisen ja väkirikkaan etelän välillä kehittyvien maiden tukemisesta ilmastonmuutoksen vaikutusten kohtaamisessa voisi raivata tietä puhtaan energian tavoitteille ja fossiilisista irtautumiselle. YK:n ilmastoneuvotteluissa päätökset tehdään konsensuksella, joten onnistuminen edellyttää tasapainoista lopputulosta”, Säkkinen kuvaa.

EU ja Yhdysvallat odottavat, että ilmastotuhojen korvaamiseen osallistuvat myös Kiinan ja Saudi-Arabian kaltaiset suuret saastuttajat, ja että korvaukset kohdistuvat ensisijaisesti pienille saarivaltioille ja muille kaikista haavoittuvimmille maille.

Suomi mukana omalla paviljongilla

Suomi ja suomalaiset yritykset ovat läsnä ilmastokokouksessa vahvemmin kuin koskaan. Suomella on ilmastokokouksessa ensimmäistä kertaa oma paviljonki, jossa energia-alan, teollisuuden ja teknologian edelläkävijät vievät viestiä, että käytännön ratkaisut fossiilisista irtautumiseen ovat jo olemassa, kun suunta on selvä.

Keskuskauppakamarista COP28 ilmastokokoukseen osallistuvat johtava asiantuntoja Teppo Säkkinen, kansainvälisten asioiden ja ICC Finlandin johtaja Päivi Pohjanheimo sekä ICC Finlandin projektipäällikkö Asta Kouri.