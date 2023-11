Avoimet luokkatilat vähentävät oppilaiden yhtäjaksoista paikallaanoloa

LitM Jani Hartikainen tutki koululuokkien avoimien tilaratkaisuiden yhteyksiä kolmas- ja viidesluokkalaisten oppilaiden oppituntien aikaiseen paikallaanoloon, liikkumiseen sekä kouluun kiinnittymiseen. Lisäksi hän selvitti eroja opettajien liikkumista rajoittavassa tai sitä tukevassa toiminnassa erilaisissa luokkatiloissa. Tutkimukseen osallistui oppilaita kolmesta eri koulusta, joissa yhdessä oli käytössä avoimet luokkatilat ja muissa kahdessa perinteiset luokkatilat.

- Avoimissa luokkatiloissa oppilaat tauottivat paikallaan oloa useammin ja viettivät paikallaan ollen lyhyempiä aikoja kerrallaan kuin perinteisissä luokkahuoneissa opiskelleet. Tämä on tärkeää, sillä oppituntien aikainen liikkuminen ja liikunnan lisääminen opetuksen lomaan voivat tukea oppilaiden hyvinvointia ja koulumenestykseen liittyviä tekijöitä, Hartikainen sanoo.

Avoimissa tiloissa oppilaat voivat tauottaa paikallaanoloa esimerkiksi vaihtamalla työskentelyasentoa tai -paikkaa. Avoimet tilat ja siirreltävissä olevat kalusteet voivat myös mahdollistaa taukoliikunnan järjestämistä oppitunneilla.

Väitöstutkimuksessa toisaalta havaittiin myös, että liikkumisen määrä ei ollut avoimissa tiloissa suurempi vaan viidesluokkalaiset viettivät kokonaisuudessaan jopa enemmän aikaa paikallaan ollen avoimissa kuin perinteisissä luokkatiloissa. Tähän havaintoon liittyi kuitenkin avoimissa tiloissa opettavien opettajien runsaampi liikkumista rajoittava toiminta. Tulokset antavatkin viitteitä siitä, että opettajat tarvitsevat tukea oppilaiden oppituntien aikaisen liikkumisen tukemisessa myös avoimissa tiloissa.

- Avoimissa tiloissa opiskelee tyypillisesti samanaikaisesti suurempi oppilasmäärä perinteisiin luokkatiloihin verrattuna, joten opettajat saattavat rajoittaa oppilaiden liikkumista työrauhan turvaamiseksi. Avoimia luokkatiloja on kritisoitu aiemmin mediassa niiden rauhattomuuden vuoksi, Hartikainen kertoo.

Väitöstilaisuus 2.12.2023

LitM Jani Hartikaisen liikuntapedagogiikan väitöskirjan “Sedentary Behaviour, Physical Activity and Engagement in Open Learning Spaces and Conventional Classrooms in Primary School Settings ” julkinen tarkastustilaisuus pidetään 2.12.2023 klo 12 alkaen Jyväskylän Yliopiston Agorassa (Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä). Vastaväittäjänä toimii professori Gareth Stratton (Swansea University, Yhdistynyt kuningaskunta) ja kustoksena professori Taija Juutinen Finni (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti.

Jani Hartikainen on kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion klassillisesta lukiosta vuonna 2012 ja valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi vuonna 2019. Hartikainen on työskennellyt väitöskirjatutkijana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2020 lähtien.

Lisätiedot:

LitM Jani Hartikainen

Jjani.p.hartikainen@jyu.fi

puh+358406260393